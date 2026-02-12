ەلدە مەكتەپ اسحانالارىنا تالاپ كۇشەيدى
استانا. قازاقپارات - ەلدەگى مەكتەپ اسحانالارىنا تالاپ كۇشەيدى. بۇل دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى بەكىتكەن جاڭا تاماقتانۋ نورماسىنا وراي قابىلداندى. وعان سايكەس ءبىرقاتار ازىق-تۇلىك تۇرلەرىن ساتۋعا تىيىم سالىنعان.
اتاپ ايتساق، گازدالعان سۋسىندار، پاستەرلەرلەنگەن جەمىس پەن كوكونىس شىرىندارى، كوفە، قۋىرىلعان تاعام تۇرلەرىن ساۋدالاۋعا رۇقسات ەتىلمەيدى. سونداي-اق قانت پەن تۇزدىڭ ارنايى نورماسى بەكىتىلگەن. ول بويىنشا 100 گ دايىن تاعامداعى تۇز كولەمى 0,3 گرامنان اسپاۋى كەرەك، ال قانتتىڭ ۇلەسى 5 گرامنان كوپ بولماۋى مىندەتتى. بۇل مولشەر بالانىڭ جاسىنا قاراي وزگەرىپ وتىرادى.
تىيىم سالىنادى:
گازدالعان جانە ەنەرگەتيكالىق سۋسىندار
ساعىز
دامدەۋىشتەر قوسىلعان سۋ تۇرلەرى
پاستەرلەرلەنگەن جەمىس پەن كوكونىس شىرىندارى
كوفە ونىمدەرى
قۋىرىپ دايىندالعان تاعام
ءتۇرلى 100 گ تاعامدا: تۇز كولەمى 0,3 گرامنان اسپاۋى كەرەك، قانتتىڭ ۇلەسى 5 گرامنان كوپ بولماۋى شارت.
مەكتەپ اسحاناسىنداعى تاعامدار ساپالى ما؟
الايدا جاڭا نورماعا قاتىستى دەپۋتاتتاردىڭ ايتارى بار. ايداربەك قوجانازاروۆتىڭ پايىمىنشا، بۇگىندە مەكتەپ اسحانالارىندا بالالارعا ۇسىنىلعان تاعامنىڭ ەداۋىر بولىگى جەلىنبەي، قوقىسقا تاستالىپ جاتىر. سوندىقتان قازىرگى ستاندارتتاردى قايتا قاراپ، تاعامدى ۇسىنۋ ءتاسىلىن دە ناقتى تالاپتار قويىلۋى كەرەك دەپ ەسەپتەيدى. ول بۇل ماسەلەنى جاۋاپتى ورگاندار كاسىپكەرلەردەن جينالعان دەرەكتەرگە سۇيەنە وتىرىپ زەرتتەۋ كەرەكتىگىن ايتادى. سونداي-اق رەيتينگ جانە انتيرەيتينگ جاساۋ ارقىلى بالالاردىڭ تاماقتانۋ جاعدايىن جاقسارتۋعا بولادى دەگەن پىكىردە.
ايداربەك قوجانازاروۆ، ق ر پارلامەنتى ءماجىلىسىنىڭ دەپۋتاتى:
- بالالار جەمەيتىن تاعامدى كۇن سايىن بەرۋدىڭ ءوزى دۇرىس ەمەس. قازىر قوقىسقا تاستالىپ جاتقان تاماقتىڭ شامامەن 90 پايىزى دۇرىس ۇسىنىلماۋى مەن ءمازىردىڭ بالالارعا بەيىمدەلمەۋىنەن بولىپ وتىر. مەملەكەتتىڭ قارجىسىنا جاسالىپ جاتىر ەكەن دەپ نەمقۇرايلى قاراۋعا بولمايدى.
