ەل وڭىرلەرىندە كولىك جۋۋ قىزمەتىنىڭ قۇنى قانشا
استانا. KAZINFORM - قازاقستان قالالارىندا اۆتوجۋۋ قىزمەتىنىڭ باعاسى وڭىرگە، كولىكتىڭ تۇرىنە جانە قىزمەت كورسەتۋ دەڭگەيىنە قاراي ءارتۇرلى. جالپى، جەڭىل كولىكتى جۋۋ قۇنى شامامەن 2700-6500 تەڭگە ارالىعىندا قۇبىلادى، ال كروسسوۆەرلەر ءۇشىن 3500-9000 تەڭگە ارالىعىندا تولەيسىز.
ءىرى قالالاردا باعا ورتاشا دەڭگەيدە: الماتى مەن استانادا جەڭىل كولىكتى جۋۋ - 3000-6500 تەڭگە، كروسسوۆەرلەردى جۋۋ -4000-7500 تەڭگە ارالىعىندا. مۇنداي قالالاردا كوبىنە كەشەندى قىزمەت ۇسىنىلادى: سىرتىن جۋۋ، سالوندى تازالاۋ جانە كەيدە قورعاۋشى قاپتاما (wax/coating).
شاعىن قالالاردا نەمەسە كەي وڭىرلەردە باعا ءسال تومەن. مىسالى، پاۆلودار مەن جەزقازعاندا جەڭىل كولىكتى جۋۋ 2000-2700 تەڭگەدەن باستالادى، ال قاراعاندىدا كەي جەرلەردە كروسسوۆەردى جۋۋ قۇنى 9000 تەڭگەگە دەيىن جەتەدى. بۇل ايىرماشىلىق كوبىنە قىزمەت ساپاسىنا، قولدانىلاتىن قۇرالدارعا جانە اۆتوجۋۋدىڭ ورنالاسقان جەرىنە بايلانىستى.
قازاقستانداعى اۆتوجۋۋ نارىعىندا قىزىقتى تەندەنتسيالار بايقالىپ وتىر. كەيىنگى جىلدارى ءوزىن-ءوزى قىزمەت كورسەتەتىن اۆتوجۋۋلار (self-service) كوبەيىپ كەلەدى. ولاردا جۇرگىزۋشى كولىگىن ءوزى جۋىپ، قىزمەت قۇنىن ۇنەمدەي الادى. سونىمەن قاتار كەيبىر اۆتوجۋۋلار ءۇش فازالى جۋۋ تەحنولوگياسىن قولدانادى: كولىك الدىمەن كوبىكپەن وڭدەلەدى، كەيىن شامپۋنمەن جۋىلادى جانە قورعانىش قاباتىمەن جابىلادى. مۇنداي قىزمەتتىڭ باعاسى قاراپايىم جۋۋدان قىمباتىراق، ءبىراق كولىكتىڭ سىرتقى تازالىعىن ۇزاق ۋاقىت ساقتاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
اۆتوجۋۋ اكىمشىسىنىڭ ايتۋىنشا، اسىرەسە كوكتەمدە، ناۋرىز-ءساۋىر ايلارىندا كولىك سانى كوبەيەدى، كەيدە كەزەك 2-3 ساعاتقا دەيىن سوزىلادى. قىستا اۆتوجۋۋعا كەلۋشىلەر از بولادى، سوندىقتان كەزەك قىسقارادى.
ياعني، اۆتوجۋۋ قىزمەتىنىڭ سۇرانىسى جىل مەزگىلىنە بايلانىستى وزگەرىپ وتىرادى. سونىمەن قاتار باعاعا كولىكتىڭ كولەمى، قىزمەت كورسەتۋ دەڭگەيى، قولدانىلاتىن حيميالىق قۇرالدار جانە قالانىڭ ينفراقۇرىلىمى دا اسەر ەتەدى.
اۆتور
بوتاكوز كەنجەحان قىزى