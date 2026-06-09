ەلدە بالالارعا ارنالعان ويىن اۆتوماتتارى باقىلاۋعا الىنادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا بالالارعا ارنالعان ويىن اۆتوماتتارىنىڭ جۇمىسىن رەتتەيتىن زاڭنامالىق نورمالار ازىرلەنىپ جاتىر. بۇل تۋرالى ق ر تۋريزم جانە سپورت ءمينيسترى ەربول مىرزابوسىنوۆ ءمالىم ەتتى.
- قولدانىستاعى زاڭناما مۇنداي اۆتوماتتاردىڭ جۇمىسى ناقتى رەتتەمەگەن. جاقىن ارادا جاڭا زاڭنامالىق تۇزەتۋلەردى تانىستىرۋ جوسپارلانىپ وتىر»، - دەدى ە. مىرزابوسىنوۆ ۇكىمەت وتىرىسىنان كەيىن تىلشىلەر سۇراعىنا جاۋاپ بەرە وتىرىپ.
ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، قازىرگى ۋاقىتتا «كران» تۇرىندەگى ويىن اۆتوماتتارى ەشبىر مەملەكەتتىك ورگاننىڭ جاۋاپكەرشىلىگىنە جاتپايدى.
- سوندىقتان وسى اۆتوماتتاردى قاداعالايتىن وكىلەتتى ورگان ايقىندالادى، —- دەدى ۆەدومستۆو باسشىسى.
ەسكە سالساق، بىلتىر سەناتور عالياسقار سارىبايەۆ سوڭعى ۋاقىتتا «كران» تۇرىندەگى ويىن اۆتوماتتارى كۇرت كوبەيىپ جاتقانىن، بۇل جابدىقتار مەكتەپتەردىڭ، ۇيىرمەلەردىڭ، سپورت سەكسيالارىنىڭ ماڭىندا جانە بالالار وزدەرى كىرەتىن دۇكەندەردىڭ ىشىندە جاپپاي ورناتىلا باستاعانىن ايتقان ەدى.