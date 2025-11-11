ەل اۋماعىنداعى راديواكتيۆتى قالدىقتار قاي وڭىردە كومىلۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - ق ر اتوم ەنەرگياسى جونىندەگى اگەنتتىگى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى عۇمار سەرعازين ەل اۋماعىندا راديواكتيۆتى قالدىقتاردى كومۋ نىسانىن انىقتاۋعا قاتىستى پىكىر ايتتى.
- بۇگىن ماجىلىستە دەپۋتاتتار تانىستارعان زاڭ جوباسى اياسىندا قازاقستان اۋماعىندا قالدىقتار كومىلەتىن پۋنكت قۇرۋ قاراستىرىلعان. سونىمەن قاتار، قۇجاتتا جالعىز وپەراتوردىڭ قىزمەتى ايقىندالادى. ۇلتتىق وپەراتور تاسىمالداۋدى، وڭدەۋدى، زالالسىزداندىرۋدى، كومۋ نىساندارىن جوبالاۋ مەن سالۋدى قوسا العاندا، بۇكىل قازاقستان بويىنشا راديواكتيۆتى قالدىقتارمەن جۇمىس ىستەۋ ماسەلەلەرىن رەتتەيدى، - دەدى ع. سەرعازين پارلامەنت ماجىلىسىندە تىلشىلەر سۇراعىنا جاۋاپ بەرە وتىرىپ.
سونىمەن قاتار ول قالدىقتاردى كومۋ پۋنكتى قاي جەردە ورنالاسۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتتى.
- مۇنىڭ بارلىعى جۇمىس توبىنىڭ اياسىندا قاراستىرىلادى. وسى كومۋ پۋنكتى سەمەي پوليگونى اۋماعىندا ورنالاسقانى ءجون بولار ەدى. وزدەرىڭىز بىلەسىزدەر، بىرنەشە جىل بۇرىن يادرولىق قاۋىپسىزدىك ايماعىن قۇرۋ تۋرالى زاڭ قابىلدانعان. ءدال وسى زاڭ اياسىندا ءتيىستى فۋنكسيا مەن قۇزىرەت قاجەت بولدى. ۇلتتىق يادرولىق ورتالىق وسى يادرولىق قاۋىپسىزدىك ايماعىن باسقارۋ جونىندەگى ۋاكىلەتتى ۇيىم رەتىندە بەلگىلەندى. اتاپ ايتقاندا، 18000 شارشى شاقىرىمنىڭ جارتىسى، ياعني 8300 شارشى شاقىرىمى لاستانعان ايماق سانالادى. وسى لاستانعان ايماقتا كومۋ پۋنكتىن ورنالاستىرۋعا بولار ەدى، - دەدى اگەنتتىك ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، بۇگىن پارلامەنت ماجىلىسىندە «راديواكتيۆتى قالدىقتارمەن جۇمىس ىستەۋ تۋرالى» زاڭ جوباسى مەن وعان ىلەسپە قۇجاتتار تانىستىرىلدى.
زاڭ جوباسىنىڭ ماقساتى - راديواكتيۆتى قالدىقتارمەن جۇمىس ىستەۋدىڭ ءبىرىڭعاي قۇقىقتىق جۇيەسىن قۇرۋ، حالىقتى جانە قورشاعان ورتانى رادياتسيالىق اسەردەن قورعاۋدى قامتاماسىز ەتۋ، سونداي-اق قالدىقتاردى قاۋىپسىز ساقتاۋ مەن كومۋ ءتارتىبىن بەلگىلەۋ.
راديواكتيۆتى قالدىقتارعا قاتىستى بارلىق ماسەلەلەردى رەتتەيتىن ۇلتتىق وپەراتور قۇرىلادى.
ول كومۋ پۋنكتتەرىن جوبالاۋ، سالۋ، پايدالانۋ جانە قىزمەت كورسەتۋ جۇمىستارىنا جاۋاپتى بولادى.
اۆتور
رۋسلان عابباسوۆ