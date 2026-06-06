ەلدە اۋلا سىپىرۋشىلار مەن قارا جۇمىسشىلارعا سۇرانىس جوعارى
استانا. قازاقپارات- ەلدە ءبىرقاتار سالالاردا كادر تاپشىلىعى ساقتالىپ وتىر. Finprom.kz دەرەكتەرىنە سايكەس، 2026 -جىلى ەڭبەك نارىعىنداعى نەگىزگى سۇرانىس جاپپاي جانە جۇمىسشى ماماندىقتارىنا، سونداي-اق الەۋمەتتىك سالا قىزمەتكەرلەرىنە شوعىرلانعان.
2026 -جىلى ەڭ سۇرانىسقا يە 10 ماماندىق:
قارا جۇمىسشىلار - 80,9 مىڭ ۆاكانسيا؛
بىلىكتىلىگى جوق باسقا جۇمىسشىلار - 63,9 مىڭ؛
اۋلا سىپىرۋشىلار مەن اشىق اۋماق تازالاۋشىلارى - 50,8 مىڭ؛
ورتا مەكتەپتىڭ قوعامدىق پاندەر مۇعالىمدەرى - 33,5 مىڭ؛
ورتا بۋىن مەديسينالىق پەرسونال - 26,3 مىڭ؛
وڭدەۋ ونەركاسىبىندەگى بىلىكتىلىگى جوق جۇمىسشىلار - 22 مىڭ؛
ناۋقاستارعا كۇتىم جاسايتىن قىزمەتكەرلەر - 20,2 مىڭ؛
كەڭسە تازالاۋشىلارى - 20 مىڭ؛
مەكتەپكە دەيىنگى ءبىلىم بەرۋ تاربيەشىلەرى - 19,7 مىڭ؛
ءۇي-جاي تازالاۋشىلارى - 19 مىڭ.
ايماقتار بويىنشا ەڭ جوعارى سۇرانىس
بولجام بويىنشا، ەڭ كوپ بوس جۇمىس ورنى استانادا تىركەلەدى - 128 مىڭ ۆاكانسيا. ودان كەيىن الماتى (102 مىڭ)، تۇركىستان (98 مىڭ)، پاۆلودار (88 مىڭ) جانە قاراعاندى (77 مىڭ) وبلىستارى كوش باستاپ تۇر.
ال ەڭ تومەن كورسەتكىش ۇلىتاۋ (19 مىڭ)، ماڭعىستاۋ (26 مىڭ) جانە جەتىسۋ (28 مىڭ) وبلىستارىندا كۇتىلەدى.
سونىمەن قاتار ەڭ سۇرانىسقا يە سالالار قاتارىندا ءبىلىم بەرۋ، دەنساۋلىق ساقتاۋ، وڭدەۋ ونەركاسىبى، مەملەكەتتىك باسقارۋ جانە الەۋمەتتىك قامسىزداندىرۋ، سونداي-اق اۋىل شارۋاشىلىعى مەن ساۋدا سالالارى قالا بەرەدى. ماماندار بۇل ءۇردىستى دەموگرافيالىق وسىممەن جانە ءبىلىم بەرۋ مەن دەنساۋلىق ساقتاۋ ينفراقۇرىلىمىنىڭ كەڭەيۋىمەن بايلانىستىرادى.