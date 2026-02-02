كيىك ەتىنىڭ پايدالى قاسيەتىن عالىمدار دا راستايدى
استانا. قازاقپارات - ەلدە اقبوكەن كوبەيىپ، ءتىپتى اۋىل اراسىندا جايىلىپ ءجۇر. كەزىندە 60-70 مىڭ قانا قالعان ءتۇز تاعىسىنىڭ قازىرگى سانى 4 ميلليوننىڭ شاماسىندا.
جەر قايىسىپ، ەگىنگە اۋىز سالعان سوڭ بۇلاردى دا اۋلاۋعا رۇقسات ەتىلگەنى بەلگىلى. ورالدا بۇقتىرىلعان كيىك ەتى ساتىلا باستادى. جەرگىلىكتى ەت وڭدەۋ كومبيناتى تاۋلىگىنە 16 مىڭ دانا قالبىرداعى كيىك ەتىن دايىندايدى. جازعا سالىم بۇل كورسەتكىشتى ميلليونعا جەتكىزبەك. ال عالىمدار كيىك ەتى دارۋمەندەر مەن اقۋىزعا باي ەكەنىن ايتادى.
وتكەن جىلى ورال وڭىرىندە 108 مىڭ كيىك اۋلانسا، سونىڭ تورتتەن ءبىرىن، ياعني 27 مىڭىن قالامىزداعى قالبىر زاۋىتى قابىلداپتى. مىنە، وسى جەردە سۇيەگىنەن اجىراتىلعان كيىك ەتى قالبىرلارعا سالىنادى. سودان كەيىن اۆتوكلاۆتاردا 125 گرادۋس سۋ مەن بۋدا وڭدەلەدى. سوسىن بارىپ، دايىن ءونىم ساۋدا سورەلەرىنە شىعارىلادى. ەلىمىزدە بۇقتىرىلعان كيىك ەتىن دايىنداۋدىڭ ۇلتتىق ستاندارتى 2023 -جىلدىڭ قاراشاسىندا قابىلداندى. الايدا سودان بەرى كيىك ەتىن ءىرى كولەمدە وڭدەگەندەر جوقتىڭ قاسى. ورالدىق زاۋىت وسى ولقىلىقتىڭ ورنىن تولتىرماق.
زاۋرە بەرەكەشوۆا، ەت وڭدەۋ زاۋىتى ديرەكتورىنىڭ ورىنباسارى:
- «وحوتزووپروممەن» كەلىسىم-شارتقا وتىرىپ، بىلتىر كۇزدە كيىك توشكەلەرىن قابىلدادىق. وندىرىستىك جەلى توقتاۋسىز ءجۇرۋى ءۇشىن اۋەلى قاجەتتى مولشەردە شيكىزاتتى جيناپ العىمىز كەلدى. قازىر بۇقتىرىلعان كيىك ەتىن ساتۋدى باستادىق. ءبىر قالبىردىڭ سالماعى 330 گرام. العاش شىعىپ جاتقاندىقتان، جاڭا ءونىمدى نارىق پەن حالىقتىڭ قالاي قابىلداۋى ءبىز ءۇشىن اسا ماڭىزدى.
كيىك ەتىنىڭ پايدالى قاسيەتىن عالىمدار دا راستايدى. جەرگىلىكتى ۋنيۆەرسيتەتتە بىلتىر كيىك ەتىنەن شۇجىق جاساپ كوردى. بوكەندەر ەركىن جايىلىپ، ءشوپتى تاڭداپ جەيدى. سوندىقتان ولاردىڭ ەتى دە قۇنارلى دەيدى ماماندار.
قايسار قوشاليەۆ، ۆەتەريناريا عىلىمدارىنىڭ دوكتورى، پروفەسسور:
- اۋىلشارۋاشىلىق جانۋارلارىنا قاراعاندا كيىك ەتىندە Д5 ۆيتامينى بەس ەسە جوعارى. سوسىن مايى از. مايىن پايىزعا سالىپ كورسەك، 9-12 پايىزعا دەيىن جەتەدى. ال اقۋىز %22- عا دەيىن. سوندىقتان دا كيىك ەتىن ديەتالىق جاعىنان قاراعاندا زات الماسۋ پروتسەسىنە وتە جاعىمدى بولادى.
بىلتىرعى ساناققا سۇيەنسەك، ەلىمىزدە 4 ميلليون كيىك بار. جارتىسىنان استامى باتىس قازاقستان وڭىرىندە شوعىرلانعان. قاپتاعان بوكەن سوڭعى جىلدارى جايىلىمدى تاپتاپ، ەگىستىككە ايتارلىقتاي زيان كەلتىردى. «سانىن رەتتەۋدى جەدەلدەتپەسەك، جانۋارلار ءتۇرلى ىندەتتەن قىرىلۋى مۇمكىن»، - دەپ ماماندار دابىل قاقتى.
وسىلايشا، عالىمدار وبلىستا 460 مىڭ كيىك اۋلاۋعا بولادى دەپ، بيولوگيالىق نەگىزدەمە ازىرلەدى. الايدا جاۋاپتى مەكەمەلەر رۇقسات ەتىلگەن كولەمنىڭ تورتتەن ءبىرىن عانا اۋلاعان.
نۇرلان راقىمجانوۆ، وبلىستىق ورمان شارۋاشىلىعى جانە جانۋارلار الەمىن قورعاۋ ينسپەكتسياسىنىڭ باسشىسى:
- قاراشا ايىنىڭ اياعىنا دەيىن 108 مىڭ جارىم كيىك اۋلانعان. وعان 14 ەت وڭدەيتىن كاسىپورىندار قاتىستى. عالىمدار 460 مىڭنان اسپاۋ كەرەك دەگەن. الايدا ەندى بىزدە تەحنيكالىق مۇمكىندىك، ادامي مۇمكىندىككە قاراپ مىندەتتى تۇردە 460-قا جەتۋ دەگەن ماقسات ەمەس. سوندىقتان بيىل ۇلكەن تاجىريبە الىندى. ەت كومبيناتتارىنىڭ جۇمىسىنا اناليز جاسادىق، كەمشىلىكتەر ءبارى زەرتتەلدى. بيىل شەشىم قابىلدانسا، نەگىزى تاجىريبەمىز بار.
ماماندار: «باتىس قازاقستان وبلىسىنىڭ اۋماعىندا كيىك سانى 500 مىڭنان اسپاعانى دۇرىس»، - دەيدى. الايدا قازىر بوكەن باسى رەسمي ەسەپ بويىنشا 3 ميلليونعا جۋىقتاعان.
