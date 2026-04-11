كينوتەاترلاردا جانرلار توعىسى: اپتانىڭ جاڭا فيلمدەرى
استانا. KAZINFORM — وسى اپتادا كورەرمەن نازارىنا كومەديا، دراما جانە حوررور جانرلارىنداعى جاڭا تۋىندىلار جول تارتتى. سونىمەن قاتار، بالالار اۋديتورياسىنا ارنالعان وتباسىلىق كومەديالار مەن انيماتسيالىق فيلمدەر دە پروكاتقا شىقتى. جاڭا فيلمدەردىڭ قاتارىندا قازاقستان مەن وزبەكستان بىرلەسىپ تۇسىرگەن تاريحي كارتينا دا بار.
اپتا كينوپرەمەرالارى تۋرالى Kazinform ءتىلشىسىنىڭ شولۋىنان بىلە الاسىزدار.
زاڭسىز. مەكسيكا ارقىلى (نەلەگال. چەرەز مەكسيكۋ) 7.8⭐
جانرى: دراما، ەكشن
ۇزاقتىعى: 113 مينۋت
ەل: قىرعىزستان، 2026
رەجيسسەر: رۋسلان اكۋن
فيلم شىڭعىس ەسىمدى جىگىتتىڭ ساپارىن ارقاۋ ەتەدى. باستى كەيىپكەر ۇرلانعان باۋىرىن تابۋ ءۇشىن بىرنەشە ەلدىڭ شەكاراسىن زاڭسىز كەسىپ ءوتىپ، مەكسيكاعا جەتۋى كەرەك. ساپار بارىسىندا ول كوپ قيىندىققا تاپ بولادى. يمميگراتسيالىق پوليتسيادان جاسىرىنىپ، قاۋىپتى ايماقتاردان وتەدى. تۋىندىدا وتباسى قۇندىلىعى، جاقىن جاندار ءۇشىن جانكەشتىلىك جانە قايسار رۋح تاقىرىپتارى ايقىن كورىنىس تابادى.
مۋميا. ز ۇلىمدىقتىڭ قايتا ورالۋى (مۋميا. ۆوزروجدەنيە زلا) 4.1 ⭐
جانرى: ۋجاس
ۇزاقتىعى: 96 مينۋت
ەل: ۇلى بريتانيا، 2026
رەجيسسەر: كولۋم يستۆۋد
تابىستى ارحەولوگ فيونا ءىرى عىلىمي جاڭالىق اشۋدىڭ الدىندا تۇر. ول پۇتقا تابىنۋ داۋىرىندەگى مورريگان قۇدايىنىڭ تاريحي تۇلعا نە ميفتىك جاراتىلىس ەكەنىن دالەلدەمەك. وسى ماقساتتا ول قىزى ليليمەن بىرگە «مۋميالار ارالى» اتالىپ كەتكەن قۇپيا مەكەنگە جولعا شىعادى. الايدا مورريگاننىڭ تاس تابىتى اشىلعان ساتتەن باستاپ ارالدا تۇسىنىكسىز ءارى قورقىنىشتى وقيعالار جيىلەي تۇسەدى. قۇبىلىستار قىزى ليليدەن دە بايقالا باستايدى. بۇل جاعداي فيونا مەن ونىڭ كومانداسىن شۇعىل ارەكەت ەتۋگە ءماجبۇر ەتەدى. ولار ەجەلگى قۇپيانى اشىپ، بەلگىسىز زۇلىم كۇشتىڭ تارالۋىنا توسقاۋىل قويۋى ءتيىس. بۇل — ءبىر جاعىنان عىلىمي ىزدەنىس بولسا، ەكىنشى جاعىنان اناسىنىڭ ءوز قىزىن امان الىپ قالۋ جولىنداعى كۇرەسى.
«قىزىل بەتپەردە. سۋپەرقاھارماننىڭ ۇستەل كىتابى» (كراسنايا ماسكا. ناستولنايا كنيگا سۋپەرگەرويا) 5.3 ⭐
جانرى: مۋلتفيلم، وتباسىلىق فانتاستيكا
ۇزاقتىعى: 91 مينۋت
ەل: نورۆەگيا، شۆەتسيا، 2025 -جىل
رەجيسسەر: انۋ بحاگاۆان، پاتريك فورسبەرگ
ليزا سىنىپتاستارىمەن ءتىل تابىسا الماي، ءجيى بولەك جۇرەدى. ءبىر كۇنى كىتاپحانادا جاسىرىنعان ساتىندە ول «سۋپەرقاھارماننىڭ ۇستەل كىتابىن» تابادى. بۇل وقۋلىقتا ءوز بويىنداعى سۋپەرقابىلەتتەردى دامىتۋعا ارنالعان ناقتى كەڭەستەر جازىلعان. ليزا وقۋدى دەرەۋ باستايدى: ۇشۋدى مەڭگەرەدى، جانۋارلاردىڭ ءتىلىن ءتۇسىنۋ قابىلەتىن دامىتادى جانە قيىن ساتتەردە ادامدارعا كومەكتەسەدى. وسىلايشا قوعامدا قىزىل بەتپەردە دەگەن اتقا يە بولادى. وسى ۋاقىتتا قالانى ماڭگىلىك قاراڭعىلىققا باتىرۋدى جوسپارلاعان جاۋىزدار ارەكەتكە كوشەدى. ليزاعا زۇلىمدىققا قارسى تۇرۋ ءۇشىن وزىمەن ءبىر ماقساتتاعى كوماندا جينايدى.
ياشەر 5.5⭐
جانرى: فانتاستيكا، شىتىرمان وقيعا، بويەۆيك
ۇزاقتىعى: 75 مينۋت
ەل: قىتاي، 2024 -جىل
رەجيسسەر: Cecil Man Ching Cheng
وڭتۇستىك- شىعىس ازياداعى ءبىر ارالدا ەكولوگيالىق زەرتتەۋشى جەرگىلىكتى اڭشىنىڭ كومەگىمەن ەرەكشە فلورا مەن فاۋناسىن زەرتتەپ ءجۇر. ول ارالدا زاۋىت سالىنعاننان كەيىن تابيعاتتىڭ وزگەرگەنىن بايقايدى. وسى تۇستا كۇتپەگەن ۋاقىتتا ارالعا مەتەوريت قۇلايدى. عارىشتان كەلگەن مينەرالداردىڭ اسەرىنەن جانۋارلار كولەمى ۇلكەيىپ، قاۋىپتى سيپاتقا يە بولادى. بۇل وقيعا عالىمدار مەن جەرگىلىكتى تۇرعىندارعا جاڭا قاۋىپ ءتوندىرىپ، ارالداعى ءومىردى تۇبەگەيلى وزگەرتەدى.
سەن، مەن جانە توسكانداعى جاز (تى، يا ي لەتو ۆ توسكانە) 5.0⭐
جانرى: كومەديا، مەلودراما
ۇزاقتىعى: 105 مينۋت
ەل: اقش، 2026 -جىل
رەجيسسەر: كەت كويرو
بوس تۇرعان يتاليان ۆيللاسىندا تۇرىپ، قىز ءوزىن ءۇي يەسىنىڭ قالىڭدىعى رەتىندە تانىستىرادى. الايدا كۇتپەگەن جاعداي ورىن الىپ، ءول ومىرىن تۇبەگەيلى وزگەرتە الاتىن ماحابباتتى كەزدەستىرەدى.
تۋىسقان 9.3⭐
جانرى: كومەديا، دراما
ۇزاقتىعى: 107 مينۋت
ەل: قازاقستان، 2026 -جىل
رەجيسسەر: ابدۋسايد شايحيسلام ۇلى
باي كاسىپكەر اسقار قايتىس بولعان سوڭ، ونىڭ تۋىستارى مۇرا ءۇشىن تالاسقا تۇسەدى. ەركە ۇلى سامات تۋىستارىنىڭ قىسىمىنا توتەپ بەرىپ، شىنايى مۇراگەر بولۋعا لايىق ەكەنىن دالەلدەۋگە ءماجبۇر بولادى.
مەنىڭ ءيتىم — عارىشكەر (مويا سوباكا — كوسموناۆت) 7.5 ⭐
جانرى: وتباسىلىق كومەديا
ەل: رەسەي، 2025 -جىل
رەجيسسەر: ميحايل مورسكوۆ
1960 -جىل. 10 جاستاعى ميشا بايقوڭىر عارىش ايلاعى ماڭىنداعى شاعىن قالادا تۇرادى. زىمىراندار كوككە كوتەرىلگەن سايىن ونىڭ قيالى عارىشقا سامعايدى، ارمانى بيىكتەي تۇسەدى. تۋعان كۇنىندە ول بەلكا اتتى ءيتتى تاۋىپ الادى. بۇل توسىن كەزدەسۋ ميشانىڭ تاعدىرىنا وزگەرىس ەنگىزىپ قانا قويماي، عارىشتى يگەرۋ تاريحىنداعى جاڭا ءبىر كەزەڭنىڭ باستالۋىنا نەگىز قالايدى.
تەمىرلان 9.5⭐
جانرى: بويەۆيك
ۇزاقتىعى: 107 مينۋت
ەل: قازاقستان، وزبەكستان، اقش، 2026 -جىل
رەجيسسەر: دجەيكوب شۆارتس
فيلم XIV عاسىرداعى ورتالىق ازيانىڭ باتىس دالالارىندا ءوربيدى. باستى كەيىپكەر — جاس تەمىرلاننىڭ بيلىككە كەلۋ جولى، باسىنان وتكەرگەن وپاسىزدىق، قايعى- قاسىرەت جانە ءوز حالقىنىڭ باسىن بىرىكتىرۋ جولىنداعى كۇرەسى باياندالادى. فيلم كوشباسشىنىڭ بەيبەرەكەتسىزدىكتى جەڭىپ، تاريحتا وشپەس ءىز قالدىرعان بەينەسىن شىنايى ءارى كوپقىرلى كورسەتەدى. فيلمنىڭ ءتۇسىرىلىمى وزبەكستان مەن قازاقستان اۋماعىندا جۇرگىزىلدى.
اۆتور
ارۋجان ارمان قىزى