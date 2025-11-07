ۇكىمەتتە «قازاقستان بالالارى» ءبىرىڭعاي باعدارلاماسىنىڭ تۇجىرىمداماسى قارالدى
استانا. KAZINFORM - ۇكىمەتتە پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - ق ر ۇكىمەتى اپپاراتىنىڭ باسشىسى عالىمجان قويشىبايەۆتىڭ توراعالىعىمەن 2026-2030 -جىلدارعا ارنالعان «قازاقستان بالالارى» ءبىرىڭعاي باعدارلاماسىنىڭ تۇجىرىمداماسىن تالقىلاۋ بويىنشا كەڭەس ءوتتى.
قۇجاتپەن جۇمىس مەملەكەت باسشىسىنىڭ IV ۇلتتىق قۇرىلتايدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا بەرگەن تاپسىرماسىنا سايكەس جۇرگىزىلەدى. بۇل تۋرالى ۇكىمەت ءمالىم ەتتى.
باعدارلامانى وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگى بالالار قۇقىقتارى جونىندەگى ۋاكىلمەن، پارلامەنت دەپۋتاتتارى جانە ازاماتتىق قوعام وكىلدەرىمەن بىرلەسە وتىرىپ ازىرلەدى.
اتالعان قۇجات قازاقستانداعى بالالاردىڭ قۇقىقتارى مەن ءال-اۋقاتىن قامتاماسىز ەتۋگە باعىتتالعان قولدانىستاعى جانە جوسپارلانعان بارلىق شارالاردى بىرىكتىرۋگە باعىتتالعان، وسكەلەڭ ۇرپاقتىڭ مۇددەسى ءۇشىن جۇيەلى، تۇراقتى ءارى دايەكتى ساياسات قۇرۋداعى ماڭىزدى قادام بولماق.
- جۇمىس بارىسىندا مەملەكەتتىك ورگاندار بالالاردىڭ قۇقىقتارى مەن مۇددەلەرىن قورعاۋعا قاتىستى باعدارلامالىق، نورماتيۆتىك جانە ستراتەگيالىق قۇجاتتارعا ريەۆيزيا جۇرگىزدى. بۇل قايتالاناتىن ەرەجەلەردى انىقتاۋعا جانە ينتەگراتسيا مەن جەتىلدىرۋدى قاجەت ەتەتىن باعىتتاردى انىقتاۋعا مۇمكىندىك بەردى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
«قازاقستان بالالارى» باعدارلاماسى قازاقستانداعى ءاربىر بالانىڭ قۇقىقتارى مەن ءال-اۋقاتىن جۇيەلى قورعاۋدى قامتاماسىز ەتەتىن تۇراقتى مەملەكەتتىك ساياساتتىڭ نەگىزىنە اينالۋى ءتيىس ەكەنى اتاپ ءوتىلدى.
جيىن قورىتىندىسى بويىنشا جاۋاپتى مەملەكەتتىك ورگاندارعا ايتىلعان ۇسىنىستار مەن ەسكەرتۋلەردى ەسكەرە وتىرىپ، باعدارلامانى پىسىقتاۋ بويىنشا ءبىرقاتار تاپسىرما بەرىلدى.