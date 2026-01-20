ۇكىمەت ۇلتتىق مۇددەلەردى قورعاۋدا بەلسەندى ارەكەت ەتۋى كەرەك - پرەزيدەنت ە ا ە و قىسىمى تۋرالى
قىزىلوردا. KAZINFORM - ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق وداق اياسىندا قازاقستانداعى اۋىل شارۋاشىلىعى تاۋارلارى نەگىزسىز قىسىمعا ۇشىراپ وتىر. مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ۇلتتىق مۇددەلەردى قورعاۋ ءۇشىن بەلسەندى ارەكەت ەتۋگە كەڭەس بەردى.
- تاعى ءبىر وزەكتى ماسەلە - حالىقارالىق شيەلەنىستەر جاعدايىندا قازاقستاننىڭ ستراتەگيالىق ەكونوميكالىق سەرىكتەستەرىمەن ءتيىمدى ءوزارا ارەكەتتەستىگى بولىپ وتىر. ءبىزدىڭ ۇستانىمىمىز ايدان انىق: قازاقستان ەكونوميكالىق ينتەگراتسيانى قولدايدى، بۇل پروتسەسكە بەلسەندى قاتىسادى، ءبىراق ول ءبىزدىڭ مۇددەلەرىمىزگە ءادىل سيپاتتا بولۋى كەرەك. قازاقستان بيىل ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق وداقتىڭ ءتوراعاسى بولادى. ءبىزدىڭ باسىمدىقتارىمىزدىڭ ءبىرى - ەۋرازيالىق ينتەگراتسيانىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋ ءۇشىن جاساندى ينتەللەكتىنى كەڭىنەن ەنگىزۋ، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ ۇلتتىق قۇرىلتايدىڭ V وتىرىسىندا.
پرەزيدەنتتىڭ ايتۋىنشا، ساۋداداعى كەدەرگىلەردى جويۋ مەن نەگىزسىز پروتەكتسيونيزمگە قارسى جۇمىس جالعاسادى.
- مىسالى، قازاقستانداعى اۋىل شارۋاشىلىعى ونىمدەرىن وڭدەۋ سالاسىنىڭ نەگىزسىز قىسىمعا ۇشىراۋى قالىپتى جاعداي دەپ ايتۋعا بولمايدى. وتاندىق تاماق ونەركاسىبىنىڭ وكىلدەرى ە ا ە و قاتىسۋشى مەملەكەتتەردەن سۋبسيديالانعان تاۋارلار سالدارىنان ءوندىرىستى ازايتۋعا ءماجبۇر بولىپ وتىر. ال بۇل ءبىز ءۇشىن ازىق-تۇلىك قاۋىپسىزدىگىنە قاتىستى ماسەلە، - دەپ اتاپ ءوتتى ق. توقايەۆ.
مەملەكەت باسشىسى ۇكىمەتكە ۇلتتىق مۇددەلەردى قورعاۋ ءۇشىن بەلسەندى ارەكەت ەتۋگە كەڭەس بەردى.
- ءوزارا مۇددەلەردىڭ ءادىل تەڭگەرىمىن تاۋىپ، قازاقستاننىڭ ۇستانىمىن شەبەر جانە دالەلدى تۇردە قورعاۋ كەرەك. وسىلاي عانا ەلىمىزدىڭ ەكونوميكاسىن حالىقارالىق نارىقتا باسەكەگە قابىلەتتى ەتە الامىز، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
