ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    20:10, 20 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    ۇكىمەت ۇلتتىق مۇددەلەردى قورعاۋدا بەلسەندى ارەكەت ەتۋى كەرەك - پرەزيدەنت ە ا ە و قىسىمى تۋرالى

    قىزىلوردا. KAZINFORM - ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق وداق اياسىندا قازاقستانداعى اۋىل شارۋاشىلىعى تاۋارلارى نەگىزسىز قىسىمعا ۇشىراپ وتىر. مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ۇلتتىق مۇددەلەردى قورعاۋ ءۇشىن بەلسەندى ارەكەت ەتۋگە كەڭەس بەردى.

    Токаев, курултай
    Фото: Акорда

    - تاعى ءبىر وزەكتى ماسەلە - حالىقارالىق شيەلەنىستەر جاعدايىندا قازاقستاننىڭ ستراتەگيالىق ەكونوميكالىق سەرىكتەستەرىمەن ءتيىمدى ءوزارا ارەكەتتەستىگى بولىپ وتىر. ءبىزدىڭ ۇستانىمىمىز ايدان انىق: قازاقستان ەكونوميكالىق ينتەگراتسيانى قولدايدى، بۇل پروتسەسكە بەلسەندى قاتىسادى، ءبىراق ول ءبىزدىڭ مۇددەلەرىمىزگە ءادىل سيپاتتا بولۋى كەرەك. قازاقستان بيىل ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق وداقتىڭ ءتوراعاسى بولادى. ءبىزدىڭ باسىمدىقتارىمىزدىڭ ءبىرى - ەۋرازيالىق ينتەگراتسيانىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋ ءۇشىن جاساندى ينتەللەكتىنى كەڭىنەن ەنگىزۋ، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ ۇلتتىق قۇرىلتايدىڭ V وتىرىسىندا.

    پرەزيدەنتتىڭ ايتۋىنشا، ساۋداداعى كەدەرگىلەردى جويۋ مەن نەگىزسىز پروتەكتسيونيزمگە قارسى جۇمىس جالعاسادى.

    - مىسالى، قازاقستانداعى اۋىل شارۋاشىلىعى ونىمدەرىن وڭدەۋ سالاسىنىڭ نەگىزسىز قىسىمعا ۇشىراۋى قالىپتى جاعداي دەپ ايتۋعا بولمايدى. وتاندىق تاماق ونەركاسىبىنىڭ وكىلدەرى ە ا ە و قاتىسۋشى مەملەكەتتەردەن سۋبسيديالانعان تاۋارلار سالدارىنان ءوندىرىستى ازايتۋعا ءماجبۇر بولىپ وتىر. ال بۇل ءبىز ءۇشىن ازىق-تۇلىك قاۋىپسىزدىگىنە قاتىستى ماسەلە، - دەپ اتاپ ءوتتى ق. توقايەۆ.

    مەملەكەت باسشىسى ۇكىمەتكە ۇلتتىق مۇددەلەردى قورعاۋ ءۇشىن بەلسەندى ارەكەت ەتۋگە كەڭەس بەردى.

    - ءوزارا مۇددەلەردىڭ ءادىل تەڭگەرىمىن تاۋىپ، قازاقستاننىڭ ۇستانىمىن شەبەر جانە دالەلدى تۇردە قورعاۋ كەرەك. وسىلاي عانا ەلىمىزدىڭ ەكونوميكاسىن حالىقارالىق نارىقتا باسەكەگە قابىلەتتى ەتە الامىز، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.

    ايتا كەتەيىك، ۇلتتىق قۇرىلتايدىڭ V وتىرىسىنىڭ ءماتىن ترانسلياتسياسىن Kazinform سايتىنان وقۋعا بولادى.

     

    تەگ:
    قازاقستان پرەزيدەنتى ۇلتتىق قۇرىلتاي
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
