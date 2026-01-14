ۇكىمەت باسشىسى حالىقارالىق اربيتراجدىق تالقىلاۋلاردىڭ ۇزاققا سوزىلۋ سەبەبىن ءتۇسىندىردى
استانا. KAZINFORM - كاسپي جانە قاراشىعاناق جوبالارى بويىنشا اربيتراجدىق تالقىلاۋلاردىڭ ۇزاقتىعى قارجىلىق اقپاراتتىڭ اۋقىمدى كولەمىن تالداۋ قاجەتتىلىگىنە بايلانىستى. بۇل تۋرالى ءماجىلىس دەپۋتاتتارىنىڭ ساۋالىنا پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆتىڭ جاۋابىندا ايتىلعان.
- سولتۇستىك كاسپي جانە قاراشىعاناق جوبالارى بويىنشا اربيتراجدىق تالقىلاۋلار قازاقستان مەن مەردىگەرلەر اراسىنداعى ءونىمدى ءبولۋ تۋرالى كەلىسىمدەر اياسىنداعى شارتتىق قاتىناستاردان تۋىندايتىن كوممەرتسيالىق داۋ ەكەنىن اتاپ وتەمىز. اتالعان پروتسەستەر حالىقارالىق اربيتراجدىق ينستيتۋتتاردا قارالادى. مەملەكەتتىڭ مۇددەلەرىن قورعاۋ ءۇشىن ۇكىمەت حالىقارالىق كونسۋلتانتتار مەن تەحنيكالىق ساراپشىلاردى تارتۋ بويىنشا كەشەندى جۇمىس جۇرگىزدى، وپەراتسيالارعا اۋديت جاسالۋدا جانە دالەلدەمەلىك بازا قالىپتاستىرىلىپ وتىر، - دەدى پرەمەر- مينيستر.
ونىڭ ايتۋىنشا، اربيتراجدىق پروتسەستەر بەكىتىلگەن ءىس جۇرگىزۋ كەستەلەرىنە سايكەس وتەدى.
- سونداي-اق حالىقارالىق اربيتراجدىق تالقىلاۋلاردىڭ ۇزاقتىعى ولاردىڭ جوعارى كۇردەلىلىگىنە، كوپساتىلىلىعىنا جانە تەحنيكالىق ءارى قارجىلىق اقپاراتتىڭ اۋقىمدى كولەمىن تالداۋ قاجەتتىلىگىنە بايلانىستى ەكەنىن ەسكەرۋ قاجەت. بۇل حالىقارالىق تاجىريبەدە جالپى قابىلدانعان جاعداي سانالادى. وسىلايشا ۇكىمەت حالىقارالىق قۇقىق نورمالارىن ساقتاي وتىرىپ، قۇقىقتىق الاڭدا ۇلتتىق ەكونوميكالىق مۇددەلەردى دايەكتى تۇردە قورعاپ كەلەدى. مەملەكەت مۇددەلەرىن قورعاۋ جونىندەگى جۇمىس ەرەكشە باقىلاۋدا تۇر، - دەدى ۇكىمەت باسشىسى.
ايتا كەتەيىك، ءماجىلىس دەپۋتاتى قازبەك يسا ۇكىمەت باسشىسىنا ساۋال جولداپ، وندا شەتەلدىك كورپوراتسيالار سوتتىق جانە بيۋروكراتيالىق سوزبالاڭدىق ارقىلى ديەۆالۆاتسيادان پايدا كورەتىن تاجىريبەگە نۇكتە قويۋدى ۇسىنعان ەدى.
2024 -جىلى قازاقستاننىڭ اربيتراجدىق پروتسەستەرىنە 10 ميلليارد تەڭگە بولىنگەن بولاتىن.
اۆتور
مارلان جيەمباي