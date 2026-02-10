كىم جاساسا، سول تولەسىن - پرەزيدەنت ۆەدومستۆولىق جۇيەلەردى ءبىر پلاتفورماعا كوشىرۋ شىعىندارى تۋرالى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ەلدەگى ۆەدومستۆولىق اقپاراتتىق جۇيەلەردى QazTech ءبىرىڭعاي پلاتفورماسىنا كوشىرۋ جۇمىسى كىمنىڭ قاراجاتىنا جاسالاتىنىن سۇرادى.
بۇگىن ۇكىمەتتىڭ كەڭەيتىلگەن وتىرىسىندا پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ ءمينيسترى جاسلان ماديەۆ ەلدەگى جۇيەلەردىڭ بىتىراڭقىلىعىن جويۋ ءۇشىن ولاردى QazTech ءبىرىڭعاي پلاتفورماسىنا كەزەڭ-كەزەڭىمەن كوشىرۋ قاجەتتىگىن ايتقان ەدى.
- ال ەندى كورەيىك، مۇنى تەكسەرۋ كەرەك. ءسىزدىڭ ايتقانىڭىزدان تۇسىنگەنىم - ءبىر- بىرىنەن بولەك جاتقان بارلىق ۆەدومستۆولىق باعدارلامالاردى QazTech پلاتفورماسىنا «ورنالاستىرۋ» قاجەت. بۇل ناقتى قالاي جۇزەگە اسادى؟ باس پروكۋراتۋراداعى كەڭەستە وعان قاجەتتى سوما مولشەرى اتالدى، بۇل جونىندە كەيىنىرەك پىكىر ايتامىن. ءبىراق مۇنىڭ ءبارىن كىم جاسادى، سونىڭ ءبارىن ءوزى تولەسىن، - دەدى پرەزيدەنت ق. توقايەۆ.
ءوز جاۋابىندا سالا ءمينيسترى QazTech كە كوشۋ پروتسەسى كەزەڭ-كەزەڭىمەن جۇرگىزىلەتىنىن ايتىپ اقتالدى.
- بيىل اقپاراتتىق جۇيەلەردىڭ 30 پايىزى پلاتفورماعا كوشىرىلەدى. سونىمەن قاتار كەيبىر ەسكى جۇيەلەر انىقتالدى، ولاردى QazTech كە كوشىرۋدىڭ ءمانى جوق. بۇل جۇيەلەر تولىعىمەن قايتا جازىلادى. ناتيجەسىندە ءۇش جىلدىڭ ىشىندە 190 جۇيەنىڭ ورنىنا 90 شاقتى جۇيە قالادى، - دەدى جاسلان ماديەۆ.
ءوز كەزەگىندە پرەزيدەنت بۇل ماسەلەگە تاعى ورالاتىنىن ايتتى.
- ءبىز بۇل ماسەلەگە تاعى ورالامىز. ازىرگە قالاي جۇزەگە اسىرىلاتىنىنى، قاشان دايىن بولاتىنى تۇسىنىكسىز، -دەپ تۇيىندەدى پرەزيدەنت.
ايتا كەتەيىك، مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ توراعالىعىمەن ۇكىمەتتىڭ كەڭەيتىلگەن وتىرىسى ءوتىپ جاتىر. وندا ەلىمىزدىڭ 2025-جىلعى الەۋمەتتىك- ەكونوميكالىق دامۋى قورىتىندىلانىپ، الداعى كەزەڭگە ارنالعان نەگىزگى مىندەتتەر ايقىندالادى.
بۇعان دەيىن مەملەكەت باسشىسى KazLLM تىلدىك ماشيناسىن ىسكە قوسۋ مەن Aitu مەسسەندجەرىن قولدانىسقا ەنگىزۋ جۇمىستارىن سىناعان ەدى.