كونستيتۋتسيامىز ەل تاريحىندا تۇڭعىش رەت قازاق تىلىندە جازىلىپ جاتىر - ەرلان قارين
استانا. KAZINFORM - مەملەكەتتىك كەڭەسشى ەرلان قارين جاڭا كونستيتۋتسيانىڭ ءماتىنى اۋدارما ەمەستىگىن ايتتى.
- جاڭا كونستيتۋتسيا جوباسىنىڭ مەملەكەتتىك تىلدەگى نۇسقاسى - بۇل اۋدارما ەمەس. قولدارىڭىزداعى قازىرگى جوبا - و باستان مەملەكەتتىك ءتىلدىڭ مۇددەسى تۇرعىسىنان جازىلعان جوبا. ەكى ۇشتى ماسەلەلەر تۋىنداعان كەزدە اۋەلى قازاق تىلىندەگى نۇسقا نازارعا الىنىپ وتىر، - دەدى ول كونستيتۋتسيالىق كوميسسيانىڭ بۇگىنگى وتىرىسىندا.
ول مۇنى قازاق ءتىلىنىڭ زاڭ تىلىنەن اينالۋ دەپ باعالادى.
- ياعني، ەل تاريحىندا تۇڭعىش رەت كونستيتۋتسيامىز باسىنان اياعىنا دەيىن قۇقىقتانۋشىلار مەن ءتىل ماماندارىنىڭ بىرلەسىپ جۇمىس ىستەۋىمەن مەملەكەتتىك تىلدە ازىرلەنىپ جاتىر. بۇل - قازاق ءتىلىنىڭ زاڭ تىلىنە اينالعانىن، اياسى كەڭەيىپ، وركەندەگەنىن كورسەتەدى، - دەدى ەرلان قارين.
ايتا كەتەيىك، جاڭا كونستيتۋتسيانىڭ جوباسىن ءتۇرلى مەكەمەلەر، ۇجىمدار تالقىلاپ جاتىر.
بۇدان بۇرىن ەلۆيرا ءازىموۆا كونستيتۋتسيالىق كوميسسيا وتىرىسى بارىسىندا قوعاممەن اشىق ديالوگ جالعاساتىنىن ايتتى.
اۆتور
ەسىمجان ناقتىباي