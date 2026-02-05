ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    16:41, 05 - اقپان 2026 | GMT +5

    كونستيتۋتسيامىز ەل تاريحىندا تۇڭعىش رەت قازاق تىلىندە جازىلىپ جاتىر - ەرلان قارين

    استانا. KAZINFORM - مەملەكەتتىك كەڭەسشى ەرلان قارين جاڭا كونستيتۋتسيانىڭ ءماتىنى اۋدارما ەمەستىگىن ايتتى.

    Государственный советник РК Ерлан Карин
    кадр из видео

    - جاڭا كونستيتۋتسيا جوباسىنىڭ مەملەكەتتىك تىلدەگى نۇسقاسى - بۇل اۋدارما ەمەس. قولدارىڭىزداعى قازىرگى جوبا - و باستان مەملەكەتتىك ءتىلدىڭ مۇددەسى تۇرعىسىنان جازىلعان جوبا. ەكى ۇشتى ماسەلەلەر تۋىنداعان كەزدە اۋەلى قازاق تىلىندەگى نۇسقا نازارعا الىنىپ وتىر، - دەدى ول كونستيتۋتسيالىق كوميسسيانىڭ بۇگىنگى وتىرىسىندا.

    ول مۇنى قازاق ءتىلىنىڭ زاڭ تىلىنەن اينالۋ دەپ باعالادى.

    - ياعني، ەل تاريحىندا تۇڭعىش رەت كونستيتۋتسيامىز باسىنان اياعىنا دەيىن قۇقىقتانۋشىلار مەن ءتىل ماماندارىنىڭ بىرلەسىپ جۇمىس ىستەۋىمەن مەملەكەتتىك تىلدە ازىرلەنىپ جاتىر. بۇل - قازاق ءتىلىنىڭ زاڭ تىلىنە اينالعانىن، اياسى كەڭەيىپ، وركەندەگەنىن كورسەتەدى، - دەدى ەرلان قارين.

    ايتا كەتەيىك، جاڭا كونستيتۋتسيانىڭ جوباسىن ءتۇرلى مەكەمەلەر، ۇجىمدار تالقىلاپ جاتىر.

    بۇدان بۇرىن ەلۆيرا ءازىموۆا كونستيتۋتسيالىق كوميسسيا وتىرىسى بارىسىندا قوعاممەن اشىق ديالوگ جالعاساتىنىن ايتتى.

    اۆتور

    ەسىمجان ناقتىباي

    تەگ:
    كونستيتۋتسيالىق رەفورما
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
