كونستيتۋتسيا جوباسىن «سوت شەشىمىنسىز تۇرعىن ۇيدەن ماجبۇرلەپ شىعارۋعا» دا جول بەرىلمەيدى دەپ تولىقتىرعان ءجون - پرەزيدەنت
استانا. KAZINFORM - كونستيتۋتسيا جوباسىن سوت شەشىمىنسىز «تۇرعىن ۇيدەن ماجبۇرلەپ شىعارۋعا» دا جول بەرىلمەيدى دەپ تولىقتىرعان ءجون. بۇل تۋرالى ۇكىمەتتىڭ كەڭەيتىلگەن وتىرىسىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ايتتى.
- تۇپتەپ كەلگەندە، ۇسىنىلىپ وتىرعان وزگەرىستەردىڭ ارقاۋى - ءبىر. بۇل - ادامداردىڭ جانە ازاماتتاردىڭ قۇقىقتارى مەن بوستاندىقتارىن قورعاۋ. بۇل - جالاڭ ءسوز ەمەس. ءبىز ادام قۇقىعىنىڭ قورعالۋىنا كەپىلدىك بەرەتىن جانە ونىڭ ناقتى جولدارى ايقىن كورسەتىلەتىن ءبىرتۇتاس جۇيە قالىپتاستىرامىز. مىسالى، ادۆوكاتتاردىڭ ۇسىنىسىمەن اتا زاڭ جوباسىنا ادۆوكاتۋرا تۋرالى جەكە باپ قوسىلدى. جاڭا كونستيتۋتسيا جوباسىندا ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىنە باسا ءمان بەرۋ ارقىلى مەملەكەتتىڭ زايىرلى سيپاتى دا ناقتىلانا ءتۇستى. ال «نەكە - ەركەك پەن ايەلدىڭ ەرىكتى جانە تەڭقۇقىلى بىرلەستىگى، ياعني وداعى» دەگەن تۇجىرىم ارقىلى قوعامداعى ءداستۇرلى قۇندىلىقتاردى ساقتاپ قالۋ ماقساتى كوزدەلدى، - دەدى پرەزيدەنت.
مەملەكەت باسشىسى كونستيتۋتسيا جوباسىندا تابيعاتتى قورعاۋ ماسەلەسىنە دە نازار اۋدارىلعانىن ايتتى.
- مەنىڭشە، بۇل - وتە ماڭىزدى نارسە. تۇزەتۋلەردىڭ ىشىنە تاعى ءبىر اسا قاجەتتى نورمانى ەنگىزۋ كەرەك. قازىرگى كونستيتۋتسيادا «تۇرعىن ۇيگە قول سۇعۋعا بولمايدى. سوت شەشىمىنسىز تۇرعىن ۇيدەن ايىرۋعا جول بەرىلمەيدى» دەگەن ەرەجە بار. وسى ەرەجەنى «تۇرعىن ۇيدەن ماجبۇرلەپ شىعارۋعا» دا سوت شەشىمىنسىز جول بەرىلمەيدى دەپ تولىقتىرعان ءجون. مەنىڭشە، بۇل - جاڭا كونستيتۋتسيانىڭ سيپاتىنا تولىق ساي كەلەتىن الەۋمەتتىك نورما. كونستيتۋتسيالىق كوميسسيا مۇشەلەرىنەن وسى ۇسىنىستى قاراۋدى سۇرايمىن. تۇتاستاي العاندا، نەگىزگى زاڭ جوباسىندا قازاقستاننىڭ قارقىندى دامۋىنا، ۇلتىمىزدىڭ ۇيىسۋىنا قاجەتتى ىرگەلى قاعيداتتار مەن قۇندىلىقتار تولىق قامتىلعان، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
كەڭەيتىلگەن وتىرىس بارىسىندا پرەزيدەنت قوعامنىڭ ساياسي مادەنيەتى جانە بەلسەندىلىگى ارتىپ كەلە جاتقانىن ايتتى.
اۆتور
مارلان جيەمباي