كوممۋنالدىق تولەم سوماسىنىڭ ارتۋى نەمەن بايلانىستى - كوميتەت تۇسىنىكتەمە بەردى
استانا. KAZINFORM - وسى ايدا كوپتەگەن قازاقستاندىقتىڭ كوممۋنالدىق تولەم تۇبىرتەكتەرىندە سومالار ادەتتەگىدەن جوعارى بولىپ شىقتى. مامانداردىڭ ايتۋىنشا، بۇل تاريفتەردىڭ كوتەرىلۋىنەن ەمەس، سۋىق اۋا رايىنا بايلانىستى جىلۋ تۇتىنۋدىڭ ارتۋى جانە ق ق س ەسەبىنىڭ وزگەرۋىمەن تۇسىندىرىلەدى.
تابيعي مونوپوليالاردى رەتتەۋ كوميتەتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ اقپاراتىنا سايكەس، قازىر رەتتەلەتىن كوممۋنالدىق قىزمەتتەرگە تاريفتەردى كوتەرۋگە موراتوري قولدانىلادى. بۇل رەتتە رەتتەلەتىن كوممۋنالدىق قىزمەتتەرگە مىنالار جاتادى: ەلەكترمەن جابدىقتاۋ، جىلۋمەن جابدىقتاۋ، سۋمەن جابدىقتاۋ جانە سۋ بۇرۋ.
- اتالعان كەزەڭدە ق ر ۇلتتىق ەكونوميكا مينيسترلىگىنىڭ تابيعي مونوپوليالاردى رەتتەۋ كوميتەتى جانە ونىڭ اۋماقتىق دەپارتامەنتتەرى تاريفتەردى قايتا قاراۋ مەن ارتتىرۋ شارالارىن جۇرگىزگەن جوق. 2025 -جىلعى جەلتوقسان جانە 2026 -جىلعى قاڭتار ايلارى ءۇشىن جىلۋمەن جابدىقتاۋ قىزمەتتەرى بويىنشا ەسەپتەۋلەر ءۇيدىڭ جالپى جىلۋ ەنەرگياسىن ەسەپكە الۋ اسپاپتارىنىڭ ناقتى كورسەتكىشتەرى نەگىزىندە جۇرگىزىلىپ، قولدانىستاعى زاڭناما تالاپتارىنا سايكەس پاتەرلەردىڭ الاڭىنا پروپورتسيونالدى تۇردە ءبولىندى، - دەيدى ماماندار.
جۇرگىزىلگەن تەكسەرۋ ناتيجەسىندە 2026 -جىلعى قاڭتار ايىنداعى تولەم قۇجاتتارىندا سومالاردىڭ ۇلعايۋى جىلىتۋ كەزەڭىندە جىلۋ ەنەرگياسىن ناقتى تۇتىنۋدىڭ ارتۋىنا بايلانىستى ەكەنى انىقتالدى.
- تۇتىنۋ كولەمى تىكەلەي سىرتقى اۋا تەمپەراتۋراسىنا جانە جىلۋمەن جابدىقتاۋ رەجيمىنە تاۋەلدى. اۋا تەمپەراتۋراسى نەعۇرلىم تومەن بولعان سايىن، جىلۋ ەنەرگياسىن تۇتىنۋ كولەمى سوعۇرلىم ارتادى. مىسالى، وتكەن جىلدىڭ جەلتوقسان ايىندا استانا قالاسى بويىنشا ورتاشا ايلىق تەمپەراتۋرا 8- بولسا، اعىمداعى جىلدىڭ قاڭتار ايىندا 14,3- گرادۋس قۇرادى. بۇل جىلۋ ەنەرگياسىن تۇتىنۋدىڭ ارتۋىنا جانە سونىڭ ناتيجەسىندە تولەم قۇجاتتارىندا سومالاردىڭ وزگەرۋىنە اسەر ەتتى، - دەلىنگەن كوميتەت بەرگەن تۇسىنىكتەمەدە.
ۆەدومستۆو اتاپ وتكەندەي، ەلەكتر ەنەرگياسى، سۋمەن جابدىقتاۋ جانە سۋ بۇرۋ قىزمەتتەرى بويىنشا ەسەپتەۋلەر ەسەپكە الۋ قۇرالدارىنىڭ ناقتى كورسەتكىشتەرى نەگىزىندە جۇرگىزىلەدى. تۇتىنۋشىلار كورسەتكىشتەردى ۋاقتىلى تاپسىرعان جاعدايدا ەسەپتەۋ ناقتى تۇتىنىلعان كولەم بويىنشا جۇزەگە اسىرىلادى. ايتا كەتۋ قاجەت، رەتتەلەتىن كوممۋنالدىق قىزمەتتەر تاريفتەرى قوسىلعان قۇن سالىعىن (ق ق س) ەسەپكە الماي بەكىتىلەدى.
سونىمەن قاتار، تولەم تۇبىرتەكتەرى، ادەتتە، تەك رەتتەلەتىن كوممۋنالدىق قىزمەتتەردى عانا ەمەس (ەلەكتر، جىلۋ، سۋ جانە سۋ بۇرۋ)، سونداي-اق باسەكەلى ورتادا كورسەتىلەتىن وزگە دە قىزمەتتەردى قامتيدى. ولاردىڭ ىشىندە تەلەكوممۋنيكاتسيالىق قىزمەتتەر، ليفت شارۋاشىلىعىن قىزمەت كورسەتۋ، ورتاق مۇلىكتى باسقارۋ جانە كۇتىپ ۇستاۋ (و س ي/ك س ك)، سونداي- اق وزگە دە قوسىمشا قىزمەتتەر بار.
- وسىعان بايلانىستى تۇبىرتەكتەگى جالپى سومانىڭ ۇلعايۋى تەك كوممۋنالدىق رەسۋرستاردى ناقتى تۇتىنۋ كولەمىمەن جانە سالىق قۇرامداسىمەن عانا ەمەس، سونىمەن بىرگە اتالعان قوسىمشا قىزمەتتەر بويىنشا ەسەپتەۋلەردىڭ وزگەرۋىمەن دە بايلانىستى بولۋى مۇمكىن. جۇرگىزىلگەن تالداۋ ناتيجەسىندە كەلىپ تۇسكەن شاعىمداردىڭ جەكە سيپاتتا ەكەنى جانە ناقتى تۇرعىن جايلار بويىنشا ەسەپتەۋلەردىڭ ەرەكشەلىكتەرىمەن (تۇتىنۋ كولەمى، ءبولۋدىڭ دۇرىستىعى، كورسەتكىشتەردى الۋ كەزەڭى، قايتا ەسەپتەۋلەردىڭ بولۋى، تولەمنىڭ كەشىكتىرىلۋى جانە وزگە دە جاعدايلار) بايلانىستى ەكەنى انىقتالدى. تولىق تۇسىندىرمە الۋ جانە ەسەپتەۋلەردى سالىستىرۋ ءۇشىن تۇتىنۋشىلارعا الدىمەن ءتيىستى قىزمەت بويىنشا تولەمدى ەسەپتەيتىن تابيعي مونوپوليا سۋبەكتىسىنە جۇگىنۋ ۇسىنىلادى. ەگەر ماسەلە شەشىلمەگەن جاعدايدا نەمەسە ۇسىنىلعان تۇسىندىرمەلەرمەن كەلىسپەگەن جاعدايدا، تۇتىنۋشى ءتيىستى ءوڭىر بويىنشا تابيعي مونوپوليالاردى رەتتەۋ كوميتەتىنىڭ اۋماقتىق دەپارتامەنتىنە نەمەسە «ە- Otinish» ازاماتتاردىڭ وتىنىشتەرىن قابىلداۋ جانە وڭدەۋدىڭ ءبىرىڭعاي پلاتفورماسى ارقىلى شاعىمدانۋعا قۇقىلى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
تۇتىنۋشىلاردىڭ زاڭدى مۇددەلەرىن قورعاۋعا جاردەم كورسەتۋ تۋرالى وتىنىشتەر كەلىپ تۇسكەن جاعدايدا جانە نەگىزدەر بولعان كەزدە، اۋماقتىق دەپارتامەنت قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كاسىپكەرلىك كودەكسىنە سايكەس مونوپوليا سۋبەكتىسىنە قاتىستى جوسپاردان تىس تەكسەرۋ جۇرگىزەدى.
سونىمەن قاتار، الەۋمەتتىك وسال ساناتتاعى ازاماتتار ءۇشىن تۇرعىن ءۇي كومەگىن كورسەتۋ تەتىگى قاراستىرىلعان. ەگەر كوممۋنالدىق قىزمەتتەرگە جۇمسالاتىن شىعىندار وتباسىنىڭ جيىنتىق تابىسىنىڭ بەلگىلەنگەن ۇلەسىنەن اسىپ كەتسە، اتاۋلى قولداۋ كورسەتىلەدى. بۇل شارالار تۇتىنۋشىلارعا شامادان تىس قارجىلىق جۇكتەمەنى بولدىرماۋعا باعىتتالعان.
بۇدان بۇرىن قىزىلوردادا كوممۋنالدىق ماسەلەلەرگە قاتىستى اي سايىن 15 مىڭنان استام ءوتىنىش تۇسەتىنى ايتىلدى.