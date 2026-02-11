كولىكتى قاي كەزدە ساتىپ العان ءتيىمدى؟
استانا. قازاقپارات - بىزدە دە كولىكتەر جىلدان جىلعا كوبەيىپ كەلەدى. تاڭداپ ءجۇرىپ الاسىز. باعاسى دا ءارالۋان. دەگەنمەن ساراپشىلاردىڭ ايتۋىنشا، بەلگىلى ءبىر ماۋسىمدى كۇتسەڭىز، تەمىر تۇلپاردى ءتيىمدى باعادا ساتىپ الۋعا بولادى. ول قاي كەز؟
ەلدە كولىك ساۋداسى قىزىپ تۇر. اۆتوسالونداردا تاڭداۋ مول. بىلتىر شەتەلدىك جانە وتاندىق ونىمدەردى قوسا العاندا، 235 مىڭعا تارتا كولىك ساتىلعان. دەگەنمەن باعا بىركەلكى ەمەس. كەيبىر ايدا سۇرانىس كۇرت ارتىپ، باعا شارىقتاسا، كەيدە ساتۋشىلار تاۋاردى وتكىزە الماي، جاپپاي جەڭىلدىك ۇسىنىپ الەك بولادى. سوندىقتان قاراجاتتى ۇنەمدەۋ ءۇشىن بەلگىلى بەر ماۋسىمدى كۇتكەن ابزال. ساراپشىلار وسىنداي كەڭەس بەرەدى.
ولاردىڭ ايتۋىنشا، وتكەن جىلدىڭ اياعىندا اۆتوسالوندار ءتۇرلى اكسيا ۇيىمداستىرىپ، باعانى تۇسىرگەن. ويتكەنى كومپانيالار جىلدىق جوسپاردى بارىنشا ورىنداپ ۇلگەرۋگە جانە جاڭا جىلدان كەيىن شىعاتىن كولىكتەردى تاسىمالداۋعا اسىعادى.
سانات نۇربايەۆ، اۆتوساراپشى:
- جەلتوقسان-قاراشا ايلارىندا اۆتوسالوندار ءتۇرلى اكسيا جاسادى. العاشقى جارناسىز، ءتىپتى 50 پايىزىن تولەسەڭىز، قالعانىن ءبولىپ تولەۋ نەمەسە 0,4 پايىزبەن بەرۋ سياقتى جەڭىلدىكتەر بولدى. كولىكتىڭ باعاسى 2-3 ميلليون تەڭگەگە دەيىن قۇلادى. بۇعان جىلدىڭ سوڭى بار، 2026 -جىلعى كولىكتەر كەلە باستادى. وسى دا اسەر ەتتى. ءتىپتى قىتاي كولىكتەرىنىڭ كوپتىگى دە باعاعا اسەر ەتتى.
قازاقستانعا ەڭ كوپ كولىك ەكسپورتتاعان ەلدەر
بىلتىر قاڭتار-شىلدە ارالىعىندا قازاقستاندىقتار شەتەلدىڭ باستاپقى جانە ەكىنشى نارىعىنان 135 مىڭعا جۋىق جەڭىل كولىك ساتىپ العان. Finratings.kz سايتىنىڭ مالىمەتى وسىنداي. ونداعى ساراپشىلار قازاقستانعا تەمىر تۇلپاردى ەڭ كوپ ساتقان سەرىكتەس مەملەكەتتەردىڭ ءتىزىمىن جاسادى. كوش باسىندا قىتاي تۇر. وتكەن جىلدىڭ 7 ايىندا قىتاي ەلىنەن 95 مىڭعا جۋىق كولىك جەتكىزىلگەن. ودان كەيىنگى ساتى ا ق ش- قا تيەسىلى. مۇحيتتىڭ ارعى بەتىنەن 13 مىڭعا جۋىق كولىك تاسىمالدانعان. العاشقى ۇشتىكتى جاپونيا تۇيىندەپ تۇر. كۇن شىعىس ەلى قازاقستانعا 10 مىڭنان استام تەمىر تۇلپار ساتقان. ءتىزىمدى ودان ءارى وڭتۇستىك كورەيا، رەسەي، گەرمانيا، كانادا، مەكسيكا، سلوۆاكيا جانە ۇلى بريتانيا جالعايدى.
قازاقستان يمپورتپەن شەكتەلمەي، وتاندىق ءوندىرىس ورىندارىندا قۇراستىرىلعان كولىكتەردى شەتەلگە ەكسپورتتاپ تا جاتىر.
ەربول سەيپىلوۆ، «Qazautostandart» اۆتوموبيل ساراپشىلارى مەن اۋديتورلار قاۋىمداستىعىنىڭ پرەزيدەنتى:
- 2020-2025 -جىلداردىڭ اراسىندا 40 مىڭنان استام اۆتوكولىك ەكسپورتتالعان. بۇل ورتالىق ازيا مەملەكەتتەرى جانە ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق وداقتاعى مەملەكەتتەرگە ەكسپورتتالعان كولىكتەر.
24.kz