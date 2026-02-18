كولىكتى كۇندە ايداۋعا شەكتەۋ قويىلۋى مۇمكىن
استانا. قازاقپارات - ەندى ءوز كولىگىڭىزدى ءوزىڭىز قالاعان كۇنى ايداي الماي قالۋىڭىز مۇمكىن. ەكولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار مينيسترلىگى جۇرگىزۋشىلەرگە قاتىستى جاڭا شەكتەۋ شىعارۋدى ۇسىنىپ وتىر.
تەمىر تۇلپاردى تىزگىندەۋدىڭ وزىندىك ءتارتىبى كەرەك دەيدى جاۋاپتى ۆەدومستۆو. ول ءسىزدىڭ مىنگەن ماشيناڭىزدىڭ نومىرىنە بايلانىستى. ەنگىزىلگەلى وتىرعان ەرەجە ەلدىڭ قاي وڭىرلەرىندە كۇشىنە ەنۋى مۇمكىن؟ ەندى مىنا ەكى كولىك ءبىر كۇندە ءبىر بىرىمەن بەتتەسپەۋى مۇمكىن. سەبەبى ءبىرىنىڭ ءنومىرى تاق ساننان، ەكىنشىسىنىڭ ءنومىرى جۇپ ساننان تۇرادى. ەلدەگى اۋا ساپاسىن جاقسارتۋ ءۇشىن ەكولوگيا مينيسترلىگى كولىك قوزعالىسىن وسىلاي شەكتەۋدى ۇسىنىپ وتىر.
ياعني ءبىر كۇن قالا كوشەلەرىندە تەك تاق ءنومىرلى كولىكتەر جۇرسە، كەلەسى كۇنى جۇپ ءنومىرلى تەمىر تۇلپارلارعا عانا رۇقسات بەرىلۋى مۇمكىن. جاڭا جۇيە ەلدەگى اۋا ساپاسى ناشار دەپ تانىلعان ايماقتاردا كۇشىنە ەنۋى مۇمكىن. وتكەن جىلى 70 ەلدى مەكەنگە تەكسەرىس جۇرگىزىلگەن. ونىڭ 32- ءىنىڭ اۋاسىنان اۋىتقۋى انىقتالىپتى. ال 11- ءنىڭ ساپاسى تىپتەن تومەن.
ارۋجان مۇراتوۆا، «قازگيدرومەت» ر م ك باسپا ءسوز حاتشىسى:
- وتە جوعارى جانە جوعارى لاستانۋ دەڭگەيىنە 11 ەلدى مەكەن جاتادى. قاراعاندى، تەمىرتاۋ، ساتبايەۆ، اباي، اقتوبە، الماتى، تالعار، تۇركىستان قالالارى، شۇبارشي، كەڭقياق كەنتتەرى، جانباي اۋىلى. قازاقستان اۋاسى لاس ەلدەردىڭ ىشىندە 71-ورىندا.
ەكولوگيا مينيسترلىگى ماسەلەنى شەشۋدىڭ تىڭ ءتاسىلىن بەيجىڭگە بارىپ تاۋىپتى. ول كومىر جاعۋدى ازايتۋ، جاسىل جەلەكتى كوبەيتۋ جانە اۆتوكولىكتەرگە ارنالعان تاق-جۇپ ءتارتىبى. ۇسىنىس اكىمدەر تاراپىنان قولداۋ تاپسا كۇشىنە ەنبەك.
ەربولات قوجىكوۆ، ق ر ە ت ر م ەكولوگيالىق رەتتەۋ جانە باقىلاۋ كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى:
- جاقىندا عانا مينيسترلىك وبلىستار مەن رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار قالالاردىڭ اكىمدىكتەرىمەن كەڭەس وتكىزدى. ق ر ەكولوگيالىق كودەكسىنىڭ 206-بابىنا سايكەس ءماسليحاتتار قورشاعان ورتانى قورعاۋ سالاسىنداعى ۋاكىلەتتى ورگانمەن كەلىسىم بويىنشا ءوز اۋماقتارى شەگىندە اتموسفەرالىق اۋانى قورعاۋ جونىندەگى ارنايى ەكولوگيالىق تالاپتاردى بەكىتۋگە ءتيىس.
ال اۆتوساراپشىلار كولىك قوزعالىسىن شەكتەۋ - جەكە مۇلىككە قول سۇعۋ دەپ سانايدى. ءتىپتى ءساندى ءنومىر ءۇشىن ميلليون تەڭگەسىن سارپ ەتكەندەر بار. ەكولوگيانى جاقسارتامىن دەگەن جاۋاپتىلار اۋەلى اۆتوپاركتى جاڭارتسا دەيدى.
ۇزاق ەرىك ۇلى، اۆتوساراپشى:
- وزبەكستان قالاسىندا قازىر وتىز جىلدىق ەسكى كولىكتەردى الىپ تاستاپ جاتىر. جاڭا اۆتوپروم جاڭارىپ جاتىر. بىزدە مىسالعا ەشقانداي اۆتوپروم جوق. سونىڭ وزىندە قازاقستانعا باسقا مەمەلەكەتتەردەن كىرگىزەم دەگەن اۆتوكولىكتەردىڭ كولەمى 3 ميلليون، 5 ميلليونعا دەيىن بارادى. كولىكتىڭ قۇنى 3 ميلليون تەڭگە بولسا، تاعى 5 ميلليون تولەۋ كەرەك. ودان دا سول تولەمدەردى الىپ تاستاپ، كولىك اۆتوپاركىمىزدى جاڭارتساق بولادى.
ساراپشىلار جاڭا شەكتەۋ ەلەكتروموبيل تىزگىندەۋشىلەردىڭ دە نارازىلىعىن تۋدىرۋى مۇمكىن ەكەنىن ەسكە سالادى. بىلتىر سىرتتان كەلەتىن ەلەكتروموبيلدەر كەدەندىك تولەم مەن سالىقتان بوساتىلدى. سول جەڭىلدىكتى ەستىگەن جۇرت شەتەلدەن توقپەن جۇرەتىن كەمى 15 مىڭ كولىك ساتىپ العان بولاتىن.
24.kz