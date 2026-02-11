ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    17:55, 11 - اقپان 2026 | GMT +5

    كولۋمبيا پرەزيدەنتىنە قاستاندىق جاسالماق بولدى

     استانا. قازاقپارات  -كولۋمبيا پرەزيدەنتى ءبىر اجالدان قالعانىن مالىمدەدى. گۋستاۆو پەترونىڭ ايتۋىنا قاراعاندا، وعان قارسى قاستاندىق ۇيىمداستىرىلماق بولعان.

    Колумбия приостанавливает сотрудничество с США в сфере разведки
    Фото: presstv.ir

    ول: «مەن وتىرعان تىكۇشاققا وق بوراتىپ، اتىپ ءتۇسىرۋدى ويلاستىرعان. الايدا بۇل قاتەر دەر كەزىندە ەسكەرتىلدى»، - دەيدى كولۋمبيا باسشىسى. بۇدان سوڭ پوليتسيانىڭ ءبىر گەنەرالى قىزمەتىنەن كەتتى. ول پرەزيدەنت كولىگىنە ەسىرتكى سالماق بولدى دەگەن كۇدىك بار.

     گۋستاۆو پەترو، كولۋمبيا پرەزيدەنتى:

     - كەيىنگى بىرنەشە كۇندە مەنىڭ ومىرىمە ۇلكەن قاۋىپ ءتوندى. الدىندا شامداردىڭ ءوشىپ قالۋىنان تىكۇشاق ەكى ساعات بويى جەرگە قونا المادى. كەشە تاڭەرتەڭ شابۋىل تۋرالى ءبىلىپ، ءتورت ساعات تەڭىزدىڭ ۇستىندە بوي تاسالاۋعا ءماجبۇر بولدىق. قاسىمدا بالالارىم دا وتىرعان ەدى. ايتەۋىر باسقا قالاعا قونىپ، امان-ەسەن جەتتىك.

     24.kz 

    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
