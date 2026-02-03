كەڭەس وداعى تاريحىنداعى ەڭ قۇپيا تۇتقىنداۋ
استانا. قازاقپارات - ك س ر و تاريحىنداعى ەڭ قۇپيا ءارى درامالىق بەتتەردىڭ ءبىرى 1953 -جىلى 26 -ماۋسىمدا كرەملدە ءوتتى جانە ونىڭ باستى كەيىپكەرى گەورگي جۋكوۆ بولدى.
مارشال گەورگي جۋكوۆ بەرليندى العان، سوعىستىڭ باستى قاھارماندارىنىڭ ءبىرى بولاتىن.
1. تۇتقىنداۋدىڭ العىشارتتارى
ستالين قايتىس بولعاننان كەيىن، بەريا ءوز قولىنا وراسان زور بيلىكتى جيناقتادى (ىشكى ىستەر مينيسترلىگى مەن مەملەكەتتىك قاۋىپسىزدىك ورگاندارى ونىڭ باقىلاۋىندا بولدى). نيكيتا حرۋشيەۆ، گەورگي مالەنكوۆ جانە باسقا دا ساياسي بيۋرو مۇشەلەرى بەريانىڭ كەز كەلگەن ۋاقىتتا مەملەكەتتىك توڭكەرىس جاساپ، ولاردى جويىپ جىبەرۋىنەن قورىقتى.
2. جۋكوۆتىڭ ءرولى
بەريانىڭ جەكە كۇزەتى مەن م گ ب اسكەرى وتە قۋاتتى بولعاندىقتان، قاستاندىق جاساۋشىلارعا ارميانىڭ قولداۋى قاجەت بولدى. حرۋشيەۆ پەن بۋلگانين مارشال جۋكوۆقا حابارلاسىپ، وعان بەريانى تۇتقىنداۋ مىندەتىن جۇكتەدى. جۋكوۆ ءۇشىن بۇل ءىس - ءوزىن بىرنەشە جىل بۇرىن «ولجا ءىسى» بويىنشا قۋعىنداعان ادامنان قايتاراتىن ەرەكشە ەسەسى ەدى.
3. وپەراتسيانىڭ بارىسى (26 -ماۋسىم 1953 -جىل)
* قۇپيا دايىندىق: تۇتقىنداۋعا جۋكوۆ باستاعان ءبىر توپ گەنەرال (سونىڭ ىشىندە ك. موسكالەنكو، پ. باتيتسكي، س. باكلانوۆ) تارتىلدى. ولار كرەملگە بۋلگانيننىڭ كولىگىمەن، م گ ب كۇزەتىنە سەزىكتەندىرمەۋ ءۇشىن قۇجاتتارىن كورسەتپەي كىرگىزىلدى.
مينيسترلەر كەڭەسىنىڭ ءماجىلىسى كەزىندە مالەنكوۆ «بەريانىڭ ماسەلەسىن» كوتەرىپ، ونى وتانعا وپاسىزدىق جاسادى دەپ ايىپتادى.
مالەنكوۆتىڭ بەلگىسىمەن (قوڭىراۋدى باسۋ نەمەسە شارتتى بەلگى) جۋكوۆ باستاعان توپ زالعا كىرىپ كەلدى. جۋكوۆ بەريانىڭ ارتىنا كەلىپ: «قولىڭدى كوتەر، سەن تۇتقىندالدىڭ!» - دەپ بۇيىردى.
كۋاگەرلەردىڭ ايتۋىنشا، بەريا پاپكاسىنداعى قارۋىنا (نەمەسە قاعازدارىنا) ۇمتىلعاندا، جۋكوۆ ونىڭ قولىن قايىرىپ، ورنىنان تۇرعىزعان.
4. تەرگەۋ جانە ءولىم جازاسى
بەريانى كرەملدەن ەشكىم بايقامايتىنداي ەتىپ، كىلەمگە وراپ نەمەسە جۇك كولىگىمەن الىپ شىقتى دەگەن دەرەكتەر بار. ول ماسكەۋ اسكەري وكرۋگىنىڭ گاۋپتۆاحتاسىندا، تەرەڭ جەراستى بۋنكەرىندە ۇستالدى.
1953 -جىلى جەلتوقساندا ك س ر و جوعارعى سوتىنىڭ ارنايى سوت قاۋلىسىمەن بەريا اتۋ جازاسىنا كەسىلدى.
ۇكىمدى گەنەرال باتيتسكي جۋكوۆتىڭ جانە باسقا دا وفيتسەرلەردىڭ قاتىسۋىمەن ورىندادى.
تۇتقىنداۋدان كەيىنگى وزگەرىستەر
بۇل وقيعادان كەيىن جۋكوۆتىڭ ساياسي سالماعى ارتىپ، ول قورعانىس ءمينيسترى بولدى. الايدا، ونىڭ بيلىگىنىڭ كۇشەيۋىنەن قورىققان حرۋشيەۆ 1957 -جىلى ونى قايتادان قىزمەتىنەن بوساتىپ، زەينەتكە جىبەردى.
ءومىر شىنىبەك ۇلىنىڭ جەكە پاراقشاسىنان الىندى