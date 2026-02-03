ۋكراينا ناقتى قادامعا دايىن: زەلەنسكي ابۋ-دابيدەگى كەلىسسوزدەر الدىندا كەزدەسۋ وتكىزدى
استانا. KAZINFORM - ۋكراينا پرەزيدەنتى ۆلاديمير زەلەنسكي ا ق ش پەن رەسەيمەن ءۇشجاقتى كەزدەسۋلەردىڭ جاڭا كەزەڭى الدىندا كەلىسسوز توبىمەن كەزدەسۋ وتكىزدى، دەپ حابارلايدى Kazinform.
ۋكراينا باسشىسىنىڭ ايتۋىنشا، تاراپتار 4 جانە 5 -اقپاندا كەزدەسەدى.
كەلىسسوزدەرگە ۋكراينا ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ حاتشىسى رۋستەم ۋمەروۆ، پرەزيدەنت اكىمشىلىگىنىڭ باسشىسى كيريلل بۋدانوۆ، پرەزيدەنت اكىمشىلىگى باسشىسىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى سەرگەي كيسليتسا، ۋكراينا قارۋلى كۇشتەرى باس شتابىنىڭ باستىعى اندرەي گناتوۆ، پرەزيدەنت اكىمشىلىگى باسشىسىنىڭ كەڭەسشىسى الەكساندر بيەۆز جانە «حالىق قىزمەتشىسى» فراكسياسىنىڭ جەتەكشىسى داۆيد اراحاميا قاتىسادى.
زەلەنسكي ءوز كومانداسىمەن ناقتى ماقساتتار تۋرالى كەلىستى. ول ۋكراين دەلەگاتسياسى امەريكالىق تاراپپەن ەكىجاقتى كەزدەسۋلەر دە وتكىزەتىنىن ايتتى.
- ۋكراينا ناقتى قادامعا دايىن. ءبىز لايىقتى جانە تۇراقتى بەيبىتشىلىككە قول جەتكىزۋگە بولادى دەپ سانايمىز. ءبىز ا ق ش- پەن قاۋىپسىزدىك كەپىلدىگى تۋرالى ەكىجاقتى قۇجات دايىن دەپ سانايمىز جانە قالپىنا كەلتىرۋ جانە ەكونوميكالىق دامۋ تۋرالى قۇجاتتار بويىنشا ودان ءارى ناقتى جۇمىس ىستەۋدى اسىعا كۇتەمىز، - دەپ جازدى ول Telegram-دا.
ۋكراينا پرەزيدەنتى سونىمەن قاتار امەريكالىق تاراپتىڭ ديالوگ ءۇشىن قاجەتتى جاعدايلاردى قامتاماسىز ەتۋدە تاباندىلىق تانىتاتىنىن كۇتەتىنىن مالىمدەدى.
— وتكەن جۇما كۇنى كەشكە كۇشىنە ەنگەن دەەسكالاتسيا شارالارى حالىقتىڭ كەلىسسوزدەر پروتسەسىنە جانە ىقتيمال ناتيجەگە دەگەن سەنىمىن نىعايتۋعا كومەكتەسەدى. سوعىس اياقتالۋى كەرەك. الەمدەگى كومەكتەسىپ جاتقان بارشاعا العىس ايتامىن، — دەدى ول.
ايتا كەتەيىك، ۋكراينا، رەسەي جانە ا ق ش اراسىنداعى ەكى كۇندىك كەلىسسوزدەر قاڭتار ايىنىڭ سوڭىندا ابۋ-دابيدە اياقتالدى. تاراپتار 1- اقپاندا كەزدەسۋگە كەلىستى. الايدا، بەلگىلى بولعانداي، كەلىسسوزدەردىڭ كەلەسى كەزەڭى 4 جانە 5 -اقپانعا اۋىستىرىلدى.