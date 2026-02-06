كۇننىڭ بۇزىلۋىنا بايلانىستى ءۇش وبلىستاعى جولداردا كولىك قوزعالىسى شەكتەلدى
استانا. قازاقپارات - 2026 -جىلعى 6 -اقپان ساعات 19:00-دە كۇننىڭ بۇزىلۋىنا بايلانىستى اقمولا، پاۆلودار جانە جامبىل وبلىستارىنداعى رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار اۆتوجولداردا جولاۋشىلار تاسىمالدايتىن رەيستىك اۆتوبۋستار مەن جۇك كولىكتەرىنىڭ قوزعالىسىنا شەكتەۋ ەنگىزىلەدى.
بۇل تۋرالى «قازاۆتوجول» مەكەمەسى حابارلادى.
اقمولا وبلىسى:
- «استانا - شىدەرتى - پاۆلودار - ۋسپەنكا - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 16 - 200 شاقىرىم ارالىعى (استانا قالاسى - پاۆلودار وبلىسىنىڭ شەكاراسى)؛
پاۆلودار وبلىسى:
- «استانا - شىدەرتى - پاۆلودار - ۋسپەنكا - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 200-431 شاقىرىمى ارالىعى (اقمولا وبلىسى شەكاراسى - اتامەكەن اۋىلى)؛
جامبىل وبلىسى:
«ر ف شەكاراسى - مارتوك - اقتوبە - قارابۇتاق - قىزىلوردا - شىمكەنت - تاراز - قورداي - الماتى - قورعاس - ق ح ر شەكاراسى، قورداي اسۋىنىڭ جاڭا اينالما جولى» اۆتوجولىنىڭ 159-238 شاقىرىمى ارالىعىندا (كەنەن اۋىلىنان قاينار اۋىلىنا دەيىن).
جولدى 2026 -جىلعى 07 -اقپان ساعات 08:00-دە اشۋ جوسپارلانعان.
وسىعان دەيىن قاراعاندى وبلىسىندا بىرنەشە باعىتتا كولىك قوزعالىسى توقتاتىلاتىنى تۋرالى جازدىق.