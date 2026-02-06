ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    18:57, 06 - اقپان 2026 | GMT +5

    كۇننىڭ بۇزىلۋىنا بايلانىستى ءۇش وبلىستاعى جولداردا كولىك قوزعالىسى شەكتەلدى

    استانا. قازاقپارات  - 2026 -جىلعى 6 -اقپان ساعات 19:00-دە كۇننىڭ بۇزىلۋىنا بايلانىستى اقمولا، پاۆلودار جانە جامبىل وبلىستارىنداعى رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار اۆتوجولداردا جولاۋشىلار تاسىمالدايتىن رەيستىك اۆتوبۋستار مەن جۇك كولىكتەرىنىڭ قوزعالىسىنا شەكتەۋ ەنگىزىلەدى.

    бұрқасын
    Фото: pixabay.com

    بۇل تۋرالى «قازاۆتوجول» مەكەمەسى حابارلادى.

    اقمولا وبلىسى:

    - «استانا - شىدەرتى - پاۆلودار - ۋسپەنكا - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 16 - 200 شاقىرىم ارالىعى (استانا قالاسى - پاۆلودار وبلىسىنىڭ شەكاراسى)؛

    پاۆلودار وبلىسى:

    - «استانا - شىدەرتى - پاۆلودار - ۋسپەنكا - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 200-431 شاقىرىمى ارالىعى (اقمولا وبلىسى شەكاراسى - اتامەكەن اۋىلى)؛

    جامبىل وبلىسى:

    «ر ف شەكاراسى - مارتوك - اقتوبە - قارابۇتاق - قىزىلوردا - شىمكەنت - تاراز - قورداي - الماتى - قورعاس - ق ح ر شەكاراسى، قورداي اسۋىنىڭ جاڭا اينالما جولى» اۆتوجولىنىڭ 159-238 شاقىرىمى ارالىعىندا (كەنەن اۋىلىنان قاينار اۋىلىنا دەيىن).

    جولدى 2026 -جىلعى 07 -اقپان ساعات 08:00-دە اشۋ جوسپارلانعان.

    وسىعان دەيىن قاراعاندى وبلىسىندا بىرنەشە باعىتتا كولىك قوزعالىسى توقتاتىلاتىنى تۋرالى جازدىق.

    تەگ:
    قوعام اۋارايى
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار