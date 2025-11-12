كەن قازۋعا رۇقسات الۋ ءۇشىن قوعامدىق تىڭداۋ وتكىزۋ تالابى جويىلۋى مۇمكىن - ۆيتسە-مينيستر
استانا. KAZINFORM - ءماجىلىس دەپۋتاتى تەمىر قىرىقبايەۆ كەن قازۋعا رۇقسات الۋ ءۇشىن جەرگىلىكتى تۇرعىندارمەن قوعامدىق تىڭداۋ وتكىزۋ تالابىن ەكولوگيا كودەكسىنەن الىپ تاستاۋدى ۇسىندى.
- پايدالى قازبالاردى جەرگىلىكتى اۋىل تۇرعىندارى ەشبىر ليتسەنزيا الماي-اق قازىپ جاتقان جايتتار كوبەيىپ كەلەدى. بىزگە سونداي شاعىمدار ءتۇسىپ جاتىر. ال زاڭعا باعىناتىن كاسىپكەرلەر جەردى اۋكسيوننان الىپ، ليتسەنزياسىن راسىمدەپ، ەكولوگيا مينيسترلىگىنىڭ رۇقساتىن الىپ، سالىق تولەۋشى رەتىندە كومپانياسىن سول جەرگە تىركەيدى. ەڭ سوڭىندا قوعامدىق تىڭداۋ وتكىزگەن كەزدە جەر قويناۋىن زاڭسىز يگەرىپ جۇرگەندەردىڭ وكىلدەرى 50-60 ادام بولىپ كەلىپ، كەزدەسۋدىڭ شىرقىن بۇزادى. وسىلايشا ءبارىن زاڭدى راسىمدەگەن كاسىپكەرلەر قايتىپ كەتىپ جاتىر. 3-4 جىلدان بەرى وسىنداي پروبلەما پايدا بولدى. وسىعان بايلانىستى ەكولوگيا كودەكسىنىڭ 96-بابىنان قوعامدىق تىڭداۋدى الىپ تاستاپ، رۇقسات بەرۋ شەشىمىن جەرگىلىكتى ۋاكىلەتتى ورگانعا بەرۋدى ۇسىنعانمىن. سوعان ەكولوگيا مينيسترلىگى مەن ءسىزدىڭ ۇستانىمىڭىزدى بىلگىم كەلەدى، - دەدى دەپۋتات.
ۆيتسە-مينيستر ول ۇسىنىستى قولدايتىنىن اشىپ ايتتى.
- وتە ماڭىزدى ماسەلەنى كوتەرىپ وتىرسىز. ءوزىڭىز ايتقانداي، قوعامدىق تىڭداۋ ەكولوگيالىق باعىتتان ەكونوميكالىق باعىتقا ويىسىپ كەتتى. ول دۇرىس ەمەس، مەنىڭ ويىمشا، ءبىزدىڭ ۇستانىمىمىز سول. ءبىز ءسىز ايتقان نورمانى ەكولوگيا مينيسترلىگىمەن بىرگە جەتىلدىرۋگە دايىنبىز. ءبىراق مەن تانىستىرىپ تۇرعان زاڭ جوباسىنىڭ تۇجىرىمداماسى سايكەس كەلمەيدى دەگەن قيسىنمەن قاراستىرعان جوقپىز. كەلەسى جىلى وزگەرىستەردىڭ ەكىنشى پاكەتى بولادى. سول كەزدە سىزبەن بىرگە وسى نورمانى قوسۋعا دايىنبىز، - دەدى ءمينيستردىڭ ورىنباسارى.
بۇعان دەيىن جىل باسىنان بەرى جەر قويناۋىن پايدالانۋشىلارمەن 17 كەلىسىمشارت بۇزىلعانىن جازعان ەدىك.
اۆتور
ەسىمجان ناقتىباي