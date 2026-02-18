18:56, 18 - اقپان 2026 | GMT +5
كۋبادا جانارماي تاپشىلىعى كۇشەيدى
استانا. قازاقپارات - كۋبادا جانارماي قاسقالداقتىڭ قانىنداي تاپشى بولىپ بارادى. 32 مىڭنان استام جۇكتى ايەل ۋلترادىبىستىق تەكسەرۋدەن وتە الماي وتىر.
ءدارى-دارمەك جەتكىزۋ مەن ۆاكتسينا الۋ دا قيىن. ال قالالاردى قوقىس باسىپ بارادى. ويتكەنى ەل استاناسى گاۆانانىڭ وزىندە قوقىس شىعاراتىن 106 كولىكتىڭ 44- ءى عانا رەيسكە شىعادى. بۇعان ا ق ش- تىڭ ۆەنەسۋەلادان كۋباعا مۇناي تاسىمالداۋدى شەكتەۋى سەبەپ. كاراكاس بۇعان دەيىن «بوستاندىق ارالىنا» كۇن سايىن 35 مىڭ باررەل مۇناي جەتكىزىپ تۇرعان.