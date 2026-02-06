كۋبا پرەزيدەنتى ا ق ش-پەن كەلىسسوز جۇرگىزۋگە دايىن
استانا. KAZINFORM - كۋبا پرەزيدەنتى ميگەل دياس-كانەل ا ق ش- پەن تالقىلاناتىن ماسەلەلەردىڭ ۇزاق ءتىزىمى بار ەكەنىن جانە ونىڭ ەلى كەز كەلگەن ماسەلە بويىنشا، ءبىراق قىسىمسىز نەمەسە العىشارتسىز، ەل ەگەمەندىگىن قۇرمەتتەي وتىرىپ ديالوگ جۇرگىزۋگە دايىن ەكەنىن مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى NBC News.
كۋبا پرەزيدەنتى ۇكىمەتتىڭ كۇردەلى وتىن تاپشىلىعىنا دايىندالىپ جاتقانىن جاريالاپ، ترامپ اكىمشىلىگىنىڭ ارالعا مۇناي جەتكىزىلىمىنىڭ ازايۋىنا اكەلگەن شارالارىن ايىپتادى.
- ا ق ش سياقتى دەرجاۆانىڭ ەلگە قاتىستى وسىنداي قىلمىستىق ساياسات جۇرگىزىپ، ازىق-تۇلىك، كولىك، اۋرۋحانالار، مەكتەپتەر، ەكونوميكالىق ءوندىرىس جانە ءبىزدىڭ ومىرلىك ماڭىزدى جۇيەلەرىمىزدىڭ قىزمەتىنە اسەر ەتۋى ەرسى، - دەپ مالىمدەدى ميگەل دياس-كانەل.
دياس-كانەل كۋبالىقتاردا «جەك كورۋ سەزىمى جوق ەكەنىن» جانە سولتۇستىك امەريكا حالقىنىڭ قۇندىلىقتارىن بولىسەتىنىن اتاپ ءوتتى. الايدا كۋبا پرەزيدەنتى «قورعانىس جوسپارىن» ازىرلەپ جاتقانىن مالىمدەپ، كۋبا - بەيبىتشىلىكتى سۇيەتىن ەل جانە ا ق ش- قا ەش قاۋىپ توندىرمەيتىنىن اتاپ ءوتتى.
- ءبىز سوعىس جاعدايىندا ەمەسپىز، ءبىراق اسكەري جاعدايعا وتۋگە ءماجبۇر بولاتىنىمىزعا دايىندالىپ جاتىرمىز، - دەپ حابارلادى ميگەل دياس-كانەل.
ەسكە سالا كەتسەك، بۇعان دەيىن ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ كۋباعا مۇناي جەتكىزۋشى ەلدەردەن كەلەتىن تاۋارلارعا جاڭا تاريف ەنگىزەمىز دەپ قورقىتىپ، كوممۋنيستەردىڭ باقىلاۋىنداعى ارالعا قىسىم جاساۋىن كۇشەيتتى.
بۇعان دەيىن دونالد ترامپ كۋبادان ۇلتتىق قاۋىپسىزدىككە تونگەن قاۋىپكە بايلانىستى توتەنشە جاعداي جاريالادى.
سونداي-اق ا ق ش پرەزيدەنتى كۋبامەن كەلىسسوزدەردىڭ باستالعانى تۋرالى حابارلاعانىن جازدىق.