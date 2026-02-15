كۋبا جانارماي تاپشىلىعىنا بايلانىستى سيگارا جارمەڭكەسىن كەيىنگە قالدىردى
استانا. KAZINFORM - كۋبا جىل سايىن وتەتىن اتاقتى سيگارا جارمەڭكەسىن جانارماي تاپشىلىعىنا بايلانىستى كەيىنگە قالدىردى، دەپ حابارلايدى euronews.com.
ءىس-شارانى ۇيىمداستىرۋشى جانە كۋبالىق سيگارالاردى الەم بويىنشا ساتاتىن مونوپوليست كومپانيا - Habanos S. A. - بۇل شەشىم «شارانىڭ جوعارى ساپا ستاندارتتارىن ساقتاۋ» ماقساتىندا قابىلدانعانىن مالىمدەدى. 26-جارمەڭكەنىڭ وتەتىن كۇنى ازىرگە جاريالانعان جوق.
جانارماي داعدارىسى ا ق ش- تىڭ مۇناي ەمبارگوسىمەن بايلانىستى بولىپ وتىر. سوڭعى اپتالاردا ەلدە ەلەكتر قۋاتىنىڭ ۇزاق ۋاقىتقا ءوشۋى جيىلەگەن. وسىعان بايلانىستى بيلىك ءبىرقاتار مادەني ءىس- شارالاردى، سونىڭ ىشىندە كىتاپ جارمەڭكەسىن دە كەيىنگە قالدىردى.
سيگارا جارمەڭكەسى - الەمنىڭ تۇكپىر-تۇكپىرىنەن كەلەتىن سيگارا اۋەسقويلارى مەن ديستريبيۋتورلار ءۇشىن ماڭىزدى وقيعا. قاتىسۋشىلار تەمەكى پلانتاتسيالارىن ارالاپ، اۋكسيوندارعا قاتىسىپ، سالاداعى سوڭعى جاڭالىقتارمەن تانىسادى.
وتكەن جىلى وتكەن اۋكسيوندا قولدان شيىرىلعان تاڭداۋلى سيگارالار پارتياسى 18 ميلليون دوللارعا ساتىلعان. كومپانيا 2025 -جىلى ساتىلىم كولەمى 827 ميلليون دوللارعا جەتىپ، رەكورد ورناتقانىن حابارلاعان.
جانارماي تاپشىلىعى تۋريزم سالاسىنا دا كەرى اسەرىن تيگىزدى: كەيبىر تۋريستىك اگەنتتىكتەر ساپارلاردى توقتاتتى، ال ۇكىمەت ەلەكتر ەنەرگياسىن ۇنەمدەۋ ءۇشىن قوناقۇيلەردى ۋاقىتشا جاۋىپ، تۋريستەردى باسقا ورىندارعا كوشىرۋگە ءماجبۇر بولدى.
ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ قاڭتار ايىنىڭ سوڭىندا كۋباعا مۇناي ساتاتىن كەز كەلگەن ەلگە تاريف ەنگىزۋى مۇمكىن ەكەنىن ەسكەرتكەن. ۆاشينگتون وسىلايشا ارالداعى كوممۋنيستىك بيلىككە ساياسي جانە ەكونوميكالىق رەفورمالار جۇرگىزۋ ءۇشىن قىسىم كورسەتىپ وتىر.
كۋبا ەنەرگيا رەسۋرستارىنىڭ شامامەن %60- ىن يمپورتتايدى. ەل ۇزاق ۋاقىت بويى ۆەنەسۋەلا مەن مەكسيكا جەتكىزەتىن مۇنايعا تاۋەلدى بولىپ كەلگەن، الايدا بۇل جەتكىزىلىمدەر دە ا ق ش ارەكەتتەرىنىڭ سالدارىنان بۇزىلعان.
بۇدان بۇرىن ا ق ش تاراپىنان بلوكاداعا ۇشىراۋىنان ەنەرگەتيكالىق داعدارىستىڭ ۋشىعۋى اياسىندا گۋمانيتارلىق كومەك تيەلگەن مەكسيكا اسكەري-تەڭىز كۇشتەرىنىڭ ەكى كەمەسى كۋبق جاعالاۋىنا توقتاعانىن جازدىق.