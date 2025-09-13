جىبەك جولى تەلەارناسىندا «جولداۋ. 2025 -جىل» دەرەكتى فيلمى ۇسىنىلادى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت تەلەراديوكەشەنىنىڭ دەرەكتى فيلمدەر ورتاپلىعى تۇسىرگەن «جولداۋ. 2025 -جىل» دەرەكتى فيلمى كورەرمەن نازارىنا ۇسىنىلادى.
دەرەكتى فيلم «جاساندى ينتەللەكت داۋىرىندەگى قازاقستان: وزەكتى ماسەلەلەر جانە ونى تۇبەگەيلى سيفرلىق وزگەرىستەر ارقىلى شەشۋ» تاقىرىبى ارقاۋ بولعان مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ بيىلعى قازاقستان حالقىنا جولداۋىنا ارنالعان. وندا جولداۋدا ايتىلعان ەلىمىزگە قوماقتى ينۆەستيتسيا تارتۋ، وڭدەۋ ونەركاسىبىنىڭ دامۋىنا جاڭا سەرپىن بەرۋ، اۋىل شارۋاشىلىعىن جاڭا دەڭگەيگە كوتەرۋ، كولىك- لوگيستيكانى ودان ءارى دامىتۋ، تۇرعىن ءۇي-كوممۋنالدىق شارۋاشىلىعى مەن سۋ ينفراقۇرىلىمىن جاڭعىرتۋ، كاسىپكەرلەردى رەسپۋبليكامىزدى سيفرلىق دامىتۋدىڭ قوزعاۋشى كۇشىنە اينالدىرۋ، ادام كاپيتالىن دامىتۋعا قاتىستى جاڭا مىندەتتەر سىندى ماڭىزدى ماسەلەلەر تۋرالى ساياساتكەرلەردىڭ، IT ماماندارىنىڭ، عالىمدار مەن كاسىپكەرلەردىڭ سالماقتى پىكىرلەرى قامتىلادى. سونداي-اق پرەزيدەنتتىڭ ءبىر پالاتالى پارلامەنت قۇرۋ باستاماسىنا قاتىستى ساياساتتانۋشىلار ويلارىمەن بولىسەدى.
دەرەكتى فيلمدى بۇگىن ساعات 16:30-دا كورە الاسىزدار.