جول اپاتى كەزىندە ەۋروحاتتامانى قالاي قولدانادى
پەتروپاۆل. KAZINFORM - سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىنىڭ پروكۋرورلارى جول- كولىك وقيعالارى كەزىندە ەۋروحاتتامانى قولدانۋ ءتارتىبىن ءتۇسىندىردى.
ۆەدومستۆونىڭ مالىمەتىنشە، 2024 -جىلعى 1- قاڭتاردان باستاپ قازاقستاندا پوليتسيا قىزمەتكەرلەرىن شاقىرماي جانە سوت ورگاندارىنا جۇگىنبەي، جول-كولىك وقيعالارىنىڭ جەڭىل تۇرلەرى بويىنشا ساقتاندىرۋ جاعدايلارىن رەسىمدەۋدىڭ جەڭىلدەتىلگەن ءتارتىبى ەنگىزىلگەن.
وسى ماقساتتا جول-كولىك وقيعاسىنا قاتىسۋشىلارعا اپاتتىڭ ءمان-جايلارىن ءوز بەتىنشە تىركەۋگە جانە ساقتاندىرۋ جاعدايىن ەلەكتروندىق فورماتتا راسىمدەۋگە مۇمكىندىك بەرەتىن «ەۋروحاتتاما» ارنايى موبيلدى قوسىمشاسى ازىرلەندى.
ەۋروحاتتامانى قولدانۋ مىناداي شارتتار ساقتالعان جاعدايدا مۇمكىن:
جول-كولىك وقيعاسىنا تەك ەكى كولىك قۇرالى قاتىسۋى؛
ەكى جۇرگىزۋشىنىڭ دە مىندەتتى ساقتاندىرۋ پوليسىنىڭ قولدانىستا بولۋى؛
زالالدىڭ تەك كولىك قۇرالدارىنا عانا كەلتىرىلۋى؛
قاتىسۋشىلار اراسىندا كەلىسپەۋشىلىكتىڭ بولماۋى؛
شىعىن مولشەرىنىڭ 100 ايلىق ەسەپتىك كورسەتكىشتەن اسپاۋى.
قازىرگى تاڭدا 1 ا ە ك - 4325 تەڭگە.
پروكۋراتۋرانىڭ اتاپ وتۋىنشە، ەۋروحاتتامانى پايدالانۋ جۇرگىزۋشىلەرگە اكىمشىلىك جاۋاپتىلىقتان جالتارۋعا، سونداي- اق اكىمشىلىك جانە سوت راسىمدەرىنسىز ساقتاندىرۋ تولەمدەرىن الۋ مەرزىمىن ەداۋىر قىسقارتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
تەتىكتى كەڭىنەن قولدانۋ ماقساتىندا پروكۋراتۋرا ورگاندارى جول قوزعالىسىنا قاتىسۋشىلارمەن جانە ساقتاندىرۋ ۇيىمدارىنىڭ وكىلدەرىمەن جۇيەلى ءتۇسىندىرۋ جۇمىستارىن جۇرگىزىپ جاتىر.
قاداعالاۋ ورگانى موبيلدى قوسىمشانى پايدالانۋ بويىنشا سۇراقتار تۋىنداعان جاعدايدا 2570 قىسقا ءنومىرى ارقىلى Call-ورتالىققا جۇگىنۋگە بولاتىنىن ەسكە سالدى.