جوڭعار قاقپاسىنداعى قاتتى جەل قىتايمەن جۇك تاسىمالىنا ىقپال ەتتى
استانا. KAZINFORM - مامىر ايىندا الاشاڭقاي (الاتاۋ) ستانسياسىندا العاش رەت قاتتى جەلدىڭ سالدارىنان 14 توتەنشە دايىندىق رەجيمىنىڭ ەنگىزىلۋى تىركەلدى. بۇل تۋرالى «ق ت ج» ۇ ك» ا ق باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتتى.
قىتاي تاراپىنىڭ اقپاراتى بويىنشا، 2026 -جىلعى مامىردا دوستىق - الاشاڭقاي شەكارالىق وتكەلى ارقىلى كەڭ تاباندى پويىزداردى جوسپارلى قابىلداۋدى تومەندەتۋدىڭ نەگىزگى فاكتورى الاشاڭقاي ستانسياسى اۋدانىنداعى قولايسىز اۋا رايى بولعان.
- جوسپار بويىنشا 1,34 ميلليون توننا بولسا، فاكت 1,29 ميلليون توننانى ( %4-) قۇرادى. بۇل رەتتە وتكەن جىلدىڭ كورسەتكىشتەرىنە 1,8 ميلليون توننا كولەمىندە %23 - عا ءوسۋ بايقالادى. ءوز كەزەگىندە، اعىمداعى جىلدىڭ 5 ايىندا ق ر مەن ق ح ر اراسىندا تاسىمالداۋدىڭ جالپى كولەمى 15,5 ميلليون توننانى قۇرادى (2025 -جىلعا قاراعاندا %10+). 2026 -جىلعى مامىردا الاشاڭقاي ستانسياسىندا پايدالانۋدىڭ بۇكىل كەزەڭىندە العاش رەت ءبىر اي ىشىندە 20,7 م/س جوعارى جىلدامدىقپەن قاتتى جەلدىڭ سالدارىنان توتەنشە دايىندىق رەجيمى 14 رەت ەنگىزىلدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
شەكتەۋلەردىڭ جالپى ۇزاقتىعى 220 ساعاتتان استام (9 تاۋلىكتەن استام) قۇرادى. جەتى جاعدايدا شەكتەۋلەر قاتارىنان 20 ساعاتتان استام ۋاقىتقا سوزىلدى.
قىتاي تاراپى پويىزداردى قابىلداۋ كولەمىنىڭ تومەندەۋى تەك اۋا رايى فاكتورلارىنا بايلانىستى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- تەمىرجول اكىمشىلىكتەرى تاراپىنان جۇيەلىك نەمەسە تەحنيكالىق شەكتەۋلەر تىركەلمەگەن. «جالاڭاشكول» اۆتوماتتى مەتەوستانسياسىنىڭ دەرەكتەرى بويىنشا، وڭىردەگى جەلدىڭ ەڭ جوعارى جىلدامدىعى 2026 -جىلدىڭ ساۋىرىندە 25,5 م/س، مامىردا 24,5 م/س جەتتى. كوكتۇما — دوستىق (جوڭعار قاقپاسى) ۋچاسكەسى جەلدىڭ قاتتى سوعاتىن اۋداندارىنا جاتادى. قۋاتتى اۋا اعىندارى تاسىمالداۋ پروتسەسىنىڭ قاۋىپسىزدىگى مەن ۇيىمداستىرىلۋىنا ايتارلىقتاي اسەر ەتەدى، بۇل ۋاقىتشا شەكتەۋ شارالارىن ەنگىزۋدى تالاپ ەتەدى، - دەپ حابارلادى ق ت ج.
ايتا كەتەيىك، قازاقستاننىڭ كونتەينەرلىك تاسىمالى بويىنشا ترانزيت تەمىرجولدىڭ جاڭا ەكونوميكاسىنا اينالىپ كەلە جاتىر.