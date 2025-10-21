جەتىسۋ وبلىسىنىڭ تۇرعىنى 2 سۇڭقاردى ۇيىندە زاڭسىز ۇستاعان
تالدىقورعان. KAZINFORM - جەتىسۋ وبلىسىندا كريمينالدىق پوليتسيا باسقارماسىنىڭ قىزمەتكەرلەرى «براكونەر» جەدەل-پروفيلاكتيكالىق ءىس-شاراسى اياسىندا ءساتتى وپەراتسيا جۇرگىزدى. ناتيجەسىندە كەربۇلاق اۋدانىنىڭ تۇرعىنى ۇستالدى.
Polisia.kz پورتالىنىڭ مالىمەتىنشە، اتالعان ازامات ءوز ۇيىندە ەكى سۇڭقار مەن قولدان جاسالعان توردى زاڭسىز ساقتاپ كەلگەن.
اتالعان جاعداي بويىنشا ەلىمىزدىڭ قىلمىستىق كودەكسىنە سايكەس، سيرەك كەزدەسەتىن جانە جويىلىپ كەتۋ قاۋپى بار جانۋارلاردى زاڭسىز ۇستاۋ دەرەگى بويىنشا سوتقا دەيىنگى تەرگەۋ باستالدى. تاركىلەنگەن قۇستار ارنايى مامانداردىڭ قاراۋىنا بەرىلىپ، ولاردىڭ جاعدايى باقىلاۋعا الىندى.
پوليتسيا تابيعاتتى قورعاۋعا باعىتتالعان «زاڭ جانە ءتارتىپ» تۇجىرىمداماسى اياسىنداعى جۇمىسىن جالعاستىرىپ جاتىر. بۇل باستامانىڭ نەگىزگى ماقساتى - ەلىمىزدىڭ تابيعي بايلىقتارىن ساقتاۋ جانە ەكولوگيالىق تەپە-تەڭدىكتى بۇزاتىن ارەكەتتەردىڭ جولىن كەسۋ.
قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى بارلىق ازاماتتى تابيعاتتى ايالاۋعا شاقىرادى.
ەسكە سالساق، بۇدان بۇرىن ش ق و- دا قىزىل كىتاپقا ەنگەن قۇستى ۇستاپ العان تۇرعىنعا قاتىستى قىلمىستىق ءىس قوزعالعانىن جازعان ەدىك.