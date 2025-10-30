جەمقورلىققا قارسى كۇرەس اگەنتتىگىنىڭ بۇرىنعى ءتوراعاسىنا قاتىستى تەرگەۋ امالدارى ءجۇرىپ جاتىر - باس پروكۋراتۋرا
استانا. KAZINFORM - ق ر باس پروكۋرورىنىڭ ورىنباسارى عالىمجان قويگەلديەۆ ەكس-سەناتور قايرات قوجامجاروۆقا قاتىستى سوتقا دەيىنگى تەرگەپ-تەكسەرۋ جايىندا پىكىر ايتتى.
- قوجامجاروۆقا قاتىستى تەرگەۋ امالدارى ءجۇرىپ جاتىر. سوندىقتان وسى جۇمىستىڭ ناتيجەسىن كۇتۋ كەرەك. جالپى، وسى ىسكە قاتىستى باسقا دەرەكتەردى جاريالاي المايمىن. تەرگەۋ اقتالعاننان كەيىن، بارلىق ماعلۇماتتى جاريالايمىز، - دەدى ع. قويگەلديەۆ سەناتتىڭ جالپى وتىرىسىنان كەيىن تىلشىلەر سۇراعىنا جاۋاپ بەرە وتىرىپ.
سونىمەن قاتار جۋرناليستەر قازىر ق. قوجامجاروۆتىڭ قايدا جۇرگەنىن سۇرادى.
- ونىڭ ءبارىن تەرگەۋ بارىسىندا انىقتايمىز، - دەدى باس پروكۋروردىڭ ورىنباسارى.
ەسكە سالساق، بيىل قىركۇيەك ايىنىڭ باسىندا ەكونوميكالىق قىلمىسقا جانە سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى كۇرەس اگەنتتىگىنىڭ بۇرىنعى ءتوراعاسى قايرات قوجامجاروۆقا قاتىستى سوتقا دەيىنگى تەرگەپ- تەكسەرۋ باستالعانى جاريالاندى.
ول لاۋازىمدىق وكىلەتتىگىن اسىرا پايدالاندى جانە ءارتۇرلى كەزەڭدەردە قىلمىستىق جولمەن الىنعان اقشانى زاڭداستىردى دەگەن كۇدىككە ءىلىندى.
اۆتور
رۋسلان عابباسوۆ