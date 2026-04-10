جازۋشى اكپار ءماجيت ۇلى مەن ىرىسبەك دابەي ۇلى حالىقارالىق «الاش» ادەبي سىيلىعىمەن ماراپاتتالدى
استانا. قازاقپارات - الماتى قالاسىندا قازاقستان جازۋشىلار وداعىنىڭ ءداستۇرلى ادەبي جىل قورىتىندىسى ءوتتى. وسى ءىس-شارا اياسىندا ءبىرقاتار قالامگەرلەرگە حالىقارالىق «الاش» جانە جاڭادان تاعايىندالعان «ەرتوستىك» ادەبي سىيلىقتارى تابىستالدى.
وسى جىلعى بەدەلدى حالىقارالىق «الاش» ادەبي سىيلىعى بەلگىلى جازۋشى ىرىسبەك دابەي ۇلىنا «تۇماندى قاراشا. اي سوناتاسى» كىتابى ءۇشىن بەرىلسە، قىتايدا تۇراتىن قانداسىمىز جازۋشى اكپار ءماجيت ۇلىن قازاق-قىتاي ادەبي بايلانىسىن دامىتۋعا قوسقان ۇلەسى ءۇشىن ماراپاتتاعان.
ەسكە سالا كەتەيىك، اقىن، جازۋشى ىرىسبەك دابەي ۇلى قىتايدىڭ شىڭگىل اۋدانىندا دۇنيەگە كەلگەن. 2001-جىلى اتاجۇرتىنا قونىس اۋدارعان. «شىق تۇنعان جولدار»، «ماڭگى ءماجنۇن» جىر جيناقتارى، «اكەلەرىمىز ايتاتىن اڭگىمە» اتتى ەسسەلەرى، «ءمولتىل» اتتى اڭگىمەلەر جيناعى جارىق كورگەن. «قارعا تامعان كوز جاس» حيكاياسىنىڭ، «جىلقى اتىلعان جاز» جانە «قوڭىز» رومانىنىڭ اۆتورى.
جازۋشىنىڭ بۇل جولى ماراپاتتالعان «تۇماندى قاراشا» اتتى جاڭا كىتابىنا اڭگىمەلەرى مەن حيكاياتتارى توپتاستىرىلعان. اڭگىمەلەر - ءومىردىڭ سان الۋان قۇبىلىستارىن ءارتۇرلى جازۋ تاسىلىمەن ورنەكتەيدى. حيكايات - باعزى زامان مەن بۇگىن، بۇگىن مەن وتكەننىڭ ماڭگىلىك تاقىرىبىن كۇي تابيعاتىنان تارقاتادى. كەيىپكەردىڭ ەستاندى ءحالى ارقىلى جوعالعان ءداۋىردىڭ كومەسكى كەسكىنىنە، ماڭگىرگەن ۇرپاق بولمىسىنداعى بوس كەڭىستىككە ۇڭىلەدى. شىعارمادا الما كەزەك وي جارىسىپ، ءومىر، تاعدىر، ۋاقىت الماسىپ، سەزىم شارپىسىپ، كوركەم تىلمەن ورىلە داميدى. تۋىندى بيىك تالعامدى تاسىلمەن جازىلعان.
ال قىتايدا تۇراتىن بەلگىلى جازۋشى اكپار ءماجيت ۇلى - 1981-1985-جىلدارى «ۇلتتار ادەبيەتى»، «قىتاي جازۋشىلارى» جۋرنالدارىندا رەداكتور. 1985-1995- جىلدارى قىتاي جازۋشىلار وداعىندا از ۇلتتار ادەبيەتى باسقارماسىندا باسقارما باستىعىنىڭ ورىنباسارى، باسقارما باستىعى، 1995-جىلدان «ۇلتتار ادەبيەتى» جۋرنالى باس رەداكتوردىڭ ورىنباسارى. ادەبيەتكە 1978-جىلدان ارالاسقان. شىعارمالارىن قىتاي تىلىندە جازادى. قازىرگە دەيىنگى «ا، ون بەس جاسار حاليداي»، «كوگارشىن، كوگارشىن»، «حانىمنىڭ ساندىعى تۇبىڭدەگى تىزىمدىك»، «اقساق قۇلان» قاتارلى اڭگىمە-پوۆەست جيناقتارى جارىق كوردى. شىعارمالارى بىرنەشە شەت ەل تىلىنە اۋدارىلعان. جازۋشى ق ح ر- داعى قازاقتاردىڭ ءومىرىن قىتاي تىلىندە جازۋىمەن ەرەكشەلەنەدى.