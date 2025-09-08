جاپونياداعى قازاق دارىگەر ج ي ارقىلى مەديتسينانى جاڭا دەڭگەيگە كوتەرمەك
استانا. قازاقپارات - جاپونيانىڭ «شوۆا» مەديتسينا ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ دارىگەرلەرى سىرقاتتانعان ادام اعزاسىنىڭ 3D كوشىرمەسىن جاسايتىن باعدارلاما ويلاپ تاپتى، دەپ حابارلايدى 24kz.
بۇل تىڭ تەحنولوگيا دارىگەرلەردى وقىتۋدا دا، كەسەلدەردى ەمدەۋدە دە پايدالى. مىسالى، ول ەپيلەپسيانىڭ ناقتى سەبەبىن انىقتاپ، ودان ايىعۋعا كومەكتەسەدى. جوباعا قاتىسىپ جاتقان ءۇش عالىمنىڭ اراسىندا قانداسىمىز ابدىبەك قاليبەك تە بار.
تىرىلگەن كوبەلەكتەر مەن دينوزاۆرلاردىڭ بەينەسى بۇگىندە ەشكىمدى تاڭ قالدىرا المايدى. دەگەنمەن، جاپونياداعى مەديتسينا ۋنيۆەرسيتەتى جاساندى ينتەللەكتتىڭ كومەگىمەن ادام اعزالارىنىڭ تابيعي ولشەمدەگى كوشىرمەسىن جاساپ شىقتى. دۋبليكاتتا تەك جۇرەك پەن مي عانا ەمەس، ولاردىڭ جۇمىسىنداعى اقاۋلار دا ايقىن كورىنەدى. بۇل جوبانىڭ اۆتورى - نەيروحيرۋرگ ساتو يوسۋكە. ونىڭ بىرەگەي ادىستەمەسى ەپيلەپسيانىڭ ناقتى سەبەبىن تاۋىپ، ودان ارىلۋعا كومەكتەسەدى. ول ءۇشىن ناۋقاستىڭ باسىنا داتچيكتەر قويىلادى، ال ميدىڭ 3D كوشىرمەسىندە زاقىمدانعان ايماق انىق كورىنەدى. مۇنداي ناتيجەگە كومپيۋتەرلىك توموگرافيا نەمەسە ماگنيتتىك-رەزونانستىق توموگرافيا ارقىلى جەتۋ مۇمكىن ەمەس.
ساتو يوسۋكە، مي فۋنكسيالارىن زەرتتەۋ جانە سيفرلىق مەديتسينا ع ز ي ديرەكتورى:
- بۇل تەحنولوگيانىڭ كومەگىمەن ءبىز دارىگەرلەردى وقىتۋ پروتسەسىن قىسقارتا الامىز. سونىمەن قاتار بۇل تەلەمەديتسينانىڭ مۇمكىندىكتەرىن كەڭەيتەدى. مىسالى، مەن جاپونيادا وتىرىپ-اق قازاقستاندا نەمەسە باسقا ەلدەردە جوعارى دەڭگەيدەگى وپەراتسيالار مەن ەم جۇرگىزە الامىن. بولاشاقتا مۇنىڭ ابدەن مۇمكىن بولاتىنىنا سەنەمىن.
جاساندى ينتەللەكتتى مەديتسينادا قولدانۋدىڭ تاعى ءبىر ارتىقشىلىعى - نەيروحيرۋرگ وپەراتسيا كەزىندە كورىپ تۇرعان بەينەنى باسقا دارىگەرلەرگە دە ناقتى ۋاقىتتا تاراتا الادى.
كوسۋكە تاناكا، «شوۆا» مەديتسينا ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ اسسيستەنت-پروفەسسورى:
- نەيروحيرۋرگيالىق وپەراتسيا كەزىندە تەك وپەراتسيانى جاساپ وتىرعان حيرۋرگ قانا 3D بەينەنى كورەدى. اسسيستەنتتەر مەن باسقا قىزمەتكەرلەرگە 2D سۋرەتى كورسەتىلەدى. بۇل - ماسەلە. سەبەبى قاۋىپسىز ءارى ساپالى وپەراتسيا جاساۋ ءۇشىن 3D بەينە بارلىق كوماندا مۇشەلەرىنە ناقتى ۋاقىتتا قولجەتىمدى بولۋى كەرەك.
بۇل تەحنولوگيا ەنگىزىلسە، وپەراتسيالاردىڭ ساپاسى ايتارلىقتاي ارتادى. نەيروحيرۋرگ ساتو يوسۋكە جاساندى ينتەللەكتتى مەديتسيناعا ەنگىزۋدە اسسيستەنتتەرى كوسۋكە تاناكا جانە جاپونيا ازاماتى ابدىبەك قاليبەك نەمەسە تاكاحاشي دجۋنيچيرومەن بىرگە جۇمىس ىستەيدى.
ابدىبەك بىرنەشە جىلدان بەرى جاپونياداعى قازاقتار قاۋىمداستىعىن باسقارادى. بالالار حيرۋرگى ۋاقىتىن نەگىزىنەن جاساندى ينتەللەكتكە ارنايدى، ءبىراق ايىنا ءبىر رەت جاپون مۇسىلماندارىنىڭ ءوتىنىشى بويىنشا بالالاردى سۇندەتكە وتىرعىزادى. دارىگەر قاليبەكتىڭ ارمانى - قازاقستان مەديتسيناسىنىڭ دامۋىنا ۇلەس قوسۋ.
ابدىبەك قاليبەك، «شوۆا» مەديتسينا ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ اسسيستەنت-پروفەسسورى:
- ەندى كەلەشەكتە وسى جاقتاعى مامانداردى ەرتىپ بارىپ، قازاقستانداعى ارىپتەستەرىمەن بىرگە، ازداپ بولسا دا، قازاقستاننىڭ مەديتسيناسىن ءۇش جىل، بەس جىل، التى جىل، 10 جىل، نەمەسە كەلەشەكتە جاپونيامەن بىرگە سۇحباتتاسىپ، كەڭەس ايتىپ وتىرا الاتىن دارەجەگە جەتەمىز دەگەن ارمانىم بار. وسى اپپارات، مىسالى، قازاقستانعا وتە قاجەت دەپ ويلايمىن. ويتكەنى قازاقستاندا وتىرىپ، الماتىدا وتىرىپ، اناۋ اۋىلدا وتىرىپ، ءبىر ەكرانمەن، مىسالى، ءبىر اۋرۋدىڭ پروبلەمالارىن تالقىلاۋعا بولادى، كورۋگە بولادى. ارىپتەستەر اراسىندا كوپتەگەن اقپارات الماسۋعا بولادى.
نەيروحيرۋرگ ساتو يوسۋكە مەن ونىڭ اسسيستەنتى ابدىبەك قاليبەك قازان ايىندا قازاقستانعا ساپارلاپ بارۋدى جوسپارلاپ وتىر. نازاربايەۆ ۋنيۆەرسيتەتىندە دوكتور ساتو جاڭا تەحنولوگيالارىمەن جانە تاجىريبەسىمەن بولىسپەك.