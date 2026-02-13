ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    20:09, 13 - اقپان 2026 | GMT +5

    جاپونيادا قىلمىس دەڭگەيى ارتتى

    استانا. قازاقپارات - جاپونيادا كەيىنگى ءتورت جىلدا قىلمىس دەڭگەيى ارتتى. بىلتىر كۇنشىعىس ەلىندە 774 مىڭ قىلمىستىق قۇقىق بۇزۋشىلىق تىركەلگەن، بۇل الدىڭعى جىلمەن سالىستىرعاندا %5 كوپ.

    Жапонияның ЖІӨ-і жылдық есеппен 1,8%-ға құлдырады
    Фото: Синьхуа

     ونىڭ ىشىندە ازىق- تۇلىك دۇكەندەرىن توناۋ جيىلەگەن. ەل تۇرعىندارىنىڭ %80- ى كەيىنگى 10 جىلدا قوعامدىق قاۋىپسىزدىك جاعدايى كۇرت ناشارلاپ كەتتى دەپ سانايدى. اسىرەسە الاياقتىققا قاتىستى قىلمىستار سانى ارتىپ، 2,5 ميلليارد دوللاردان استام شىعىن اكەلگەن. سونداي-اق قۇقىق قورعاۋشىلار بىلتىردىڭ وزىندە 550 تۋريست زاڭ بۇزعانىن مالىمدەدى.

    الەم
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
