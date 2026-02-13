20:09, 13 - اقپان 2026 | GMT +5
جاپونيادا قىلمىس دەڭگەيى ارتتى
استانا. قازاقپارات - جاپونيادا كەيىنگى ءتورت جىلدا قىلمىس دەڭگەيى ارتتى. بىلتىر كۇنشىعىس ەلىندە 774 مىڭ قىلمىستىق قۇقىق بۇزۋشىلىق تىركەلگەن، بۇل الدىڭعى جىلمەن سالىستىرعاندا %5 كوپ.
ونىڭ ىشىندە ازىق- تۇلىك دۇكەندەرىن توناۋ جيىلەگەن. ەل تۇرعىندارىنىڭ %80- ى كەيىنگى 10 جىلدا قوعامدىق قاۋىپسىزدىك جاعدايى كۇرت ناشارلاپ كەتتى دەپ سانايدى. اسىرەسە الاياقتىققا قاتىستى قىلمىستار سانى ارتىپ، 2,5 ميلليارد دوللاردان استام شىعىن اكەلگەن. سونداي-اق قۇقىق قورعاۋشىلار بىلتىردىڭ وزىندە 550 تۋريست زاڭ بۇزعانىن مالىمدەدى.