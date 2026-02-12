جاساندى ينتەللەكت وپەراتسيا جاساۋدا قولدانىلادى
استانا. قازاقپارات - جاساندى ينتەللەكت كۇندەلىكتى ومىرگە كىرىگىپ كەتتى. زامانۋي تەحنولوگيا ەلەمەنتتەرىن كەز كەلگەن سالادان بايقاۋعا بولادى. دەسە دە سول تەحنولوگياعا ساي ماماندار دايارلاۋ ماسەلەسى اقساپ تۇر.
جاقىندا وتكەن ۇكىمەتتىڭ كەڭەيتىلگەن وتىرىسىندا پرەزيدەنت كادرلاردى دايارلاۋ ءتارتىبىن سىنعا الدى. مەملەكەت باسشىسى ەلىمىزگە جاساندى ينتەللەكتىنى كەز كەلگەن سالادا قولدانا بىلەتىن كاسىبي كادرلار قاجەتتىگىن اتاپ ءوتتى. جاساندى زەيىندى تولىققاندى ەنگىزۋگە نە كەدەرگى؟
اقحالاتتىلار وپەراتسيالاردى جوسپارلاۋدا قازىردىڭ وزىندە تىڭ تەحنولوگيانى قولدانادى. ءبىر اي بۇرىن ەلورداداعى ۇلتتىق عىلىمي تراۆماتولوگيا ورتالىعىنا جاساندى ينلەكتتىسى بار روبوت-اسسيستەنت ورناتىلدى. ۇندىلىك حيرۋرگتار شەبەرلىك- ساعاتىن وتكىزىپ، قۇرىلعىنى قولدانۋ تەكتىكتەرىن كورسەتتى.
دارىگەرلەردىڭ ايتۋىنشا، اقىلدى كومەكشىمەن اۋقىمدى جۇمىس اتقارۋعا بولادى. ول وپەراتسيا اۋماعىن انىقتاپ، ميليممەترلىك دالدىكپەن تىلىك جاساۋعا باعىتتالعان. ورتالىق دارگەرلەرى قىتاي مەن ءۇندىستانعا بارىپ، جاساندى ينتەللەكتىسى بار روبوتپەن وپەراتسيا جاساۋدىڭ قىر سىرىن مەڭگەرگەن.
بەكجان سۇلەيمەنوۆ، ۇلتتىق عىلىمي تراۆماتولوگيا جانە ورتوپەديا ورتالىعىنىڭ دارىگەرى:
- روبوتتىڭ ىشىندە جاساندى ينتەللەكتىنىڭ كومەگى كوپ. بىزگە وپەراتسيا الدىندا ءدال جوسپارلاۋعا كومەكتەسەدى. سۇيەكتى قانشا ميليممەترگە كەسۋ كەرەك. قانداي بۇرىشپەن كەسۋ كەرەك. جاساندى ينتەللەكت وپەراتسيانى %100 دۇرىس دايىنداۋعا جانە جاساپ شىعۋعا ۇلكەن كومەگىن تيگىزەدى.
ۇلتتىق ماماندىقتار ترانسفورماتسياسى ورتالىعى قۇرىلماق
جاساندى ينتەللەكت قازىردىڭ وزىندە ونەركاسىپتە، ەنەرگەتيكادا، لوگيستيكادا، مەملەكەتتىك باسقارۋدا قولدانىلادى. دەگەنمەن زامان اعىمىنا ىلەسۋ ءۇشىن جاي عانا جاڭا تەحنولوگيانى ەنگىزۋ جەتكىلىكسىز. ونى ىسكە جاراتاتىن بىلىكتى مامان قاجەت. بۇل كەز كەلگەن سالاعا قاتىستى. ساراپشىلاردىڭ سوزىنشە، بۇگىندە ەڭبەك نارىعىنىڭ تالاپتارى تۇبەگەيلى وزگەردى. الايدا جوعارى وقۋ ورىندارىنداعى ءبىلىم باعدارلاماسى ۋاقىت تالابىنا ىلەسە الماي كەلەدى. مۇنى جاقىندا وتكەن ۇكىمەتتىڭ كەڭەيتىلگەن وتىرىسىندا مەملەكەت باسشىسى دا اتاپ ءوتتى. ماسەلەنى شەشۋ ءۇشىن پرەزيدەنت ۇكىمەتكە ۇلتتىق ماماندىقتار ترانسفورماتسياسى ورتالىعىن قۇرۋدى تاپسىردى. ەڭبەك نارىعىنداعى تاجىريبەلى ساراپشىلاردىڭ سوزىنشە، بۇل قازىرگى كەزەڭگە لايىق وڭتايلى شەشىم.
ارمان شوقپاروۆ، HR ساراپشى:
- جوعارى وقۋ ورىندارى نارىق تالابىنا تەز ىلەسە المايدى. كەيبىر وقۋ باعدارلامالارى قولدانىستان شىققان تەحنولوگيالارعا نەگىزدەلگەن. ويتكەنى باعدارلامانى وزگەرتۋ ۇلكەن جۇمىس. ول بىرنەشە مەملەكەتتىك ورگاننىڭ تەكسەرىسىنەن ءوتۋى ءتيىس. ال كومپانيالار جۇمىسى زامان تالابىنا ساي تەز وزگەرىپ وتىرادى. سوندىقتان ۇلتتىق ماماندىقتار ترانسفورماتسياسى ورتالىعىن قۇرۋ وتە ورىندى شەشىم. ەگەر ەلدە وسىنداي بىرنەشە ورتالىق اشىلسا، وندا ءىرى بيزنەس، اكادەميالىق وقۋ ورىندارى مەن مەملەكەت اليانس قۇرىپ، بىرلەسىپ جۇمىس ىستەۋ كەرەك دەپ ويلايمىن.
سوندا جاڭا تەحنولوگيانى ەنگىزگەن ءىرى كومپانيالار جۇمىس بارىسىن كورسەتەدى، ۋنيۆەرسيتەتتەر تاجىريبەدەن وتەتىن ستۋدەنتتەردى ۇسىنادى، ال مەملەكەت وسى جۇيەنى باقىلاپ، باعىت- باعدار بەرىپ وتىرادى. ول ورتالىقتى مەملەكەتتىك ەمەس كومپانيالاردىڭ كونسورتسيۋمى باسقارماق. ويتكەنى بيزنەس بۇل ۇدەرىسكە تەز بەيىمدەلەدى، ءارى نارىق تالاپتارىن بىلەدى. بۇل شەشىم جاڭا تەحنولوگيالاردىڭ قولدانىس اياسىن ودان ءارى كەڭەيتىپ، ەكونوميكانى كوتەرەتىن، نارىققا قاجەت مامانداردى دايارلاۋعا دەن قويادى.
