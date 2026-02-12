جاساندى ينتەللەكت جويا المايتىن جۇمىستار
استانا. قازاقپارات - الەمدەگى ەڭ قيىن ماماندىقتىڭ ءبىرى - مەديتسينا سالاسى. الايدا عالىمدار جاساندى ينتەللەكتىنى وسى سالاعا دا ەنگىزىپ جاتىر. بۇل ءىستى العاشقىلاردىڭ ءبىرى بولىپ دۋباي مەديتسينالىق ۋنيۆەرسيتەتى قولعا العان.
جاساندى زەردە باعىتىندا تاعى قانداي زەرتتەۋلەر بار؟
مەديتسيناداعى جاساندى ينتەللەكت
دۋباي مەديتسينا ۋنيۆەرسيتەتىندە ەكى جاساندى دارىگەر بار. بىرەۋىنىڭ ەسىمى - «دوكتور ءلايلا»، ەكىنشىسى - «دوكتور ءاليا». ءلايلا مەن ءاليا دارىگەرلىك وسىمدىكتەر بويىنشا ماماندانعان. 400 وسىمدىككە جاۋاپتى. زەرتتەۋ جانە دامىتۋ جۇمىسىن اتقارادى.
شامس حامۋد، دۋباي مەديتسينا ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ 3-كۋرس ستۋدەنتى:
- «دوكتور ءلايلا» ءار وسىمدىكتىڭ ەرەكشەلىگىن بىلەدى. قالاي، نە ءۇشىن قولدانۋ كەرەك دەگەن سۇراقتارعا مۇدىرمەي جاۋاپ بەرەدى. ءتىپتى اۋرۋعا دياگنوز قويىپ، ەمدەۋ جولىن دا ايتادى. وسىلايشا، ولار ءبىزدىڭ جۇمىسىمىزدى جەڭىلدەتەدى.
جاساندى ينتەللەكت دياگنوزداردى مودەلدەۋ، كلينيكالىق شەشىمدەر قابىلداۋعا كومەكتەسەدى. اقىلدى جۇيە مەديتسينالىق ۋنيۆەرسيتەتتىڭ بارلىق ءدارىسحانالارى مەن زەرتحانالارىنا ورناتىلعان.
حەسسا لوتاح، دۋباي مەديتسينا ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ ينجەنەرى:
- بۇلار - اقىلدى اۆاتارلار. اسىرەسە زاماناۋي جاستار ءۇشىن وتە پايدالى. وقۋلىقتان شارشاعان ستۋدەنتتەر دوكتور ءاليا جانە لايلامەن تىلدەسىپ، بىلىمدەرىن تولىقتىرادى. عىلىمي نەگىزدەلگەن ماتىندەردى ايتادى. جاساندى ينتەللەكت جۇمىسىمىزدى تارتىپ الادى دەپ ۇرەيلەنبەي، ولاردى ءتيىمدى پايدالانا ءبىلۋىمىز كەرەك.
جاساندى ينتەللەكت جوياتىن جۇمىستار
جاساندى ينتەللەكتىنىڭ يگىلىگى مەن زاردابى تۋرالى زەرتتەۋ كوپ. «ماككينسي» عالامدىق ينستيتۋتۋنىڭ مالىمەتى بويىنشا، 2030 -جىلعا قاراي الەمدەگى كومپانيالاردىڭ 70 پايىزى جاساندى ينتەللەكتىگە كوشەدى. «گولدمان ساكس» ينۆەستيتسيالىق بانكىنىڭ ەسەبىندە جاساندى ينتەللەكت 300 ميلليون جۇمىس ورنىن الماستىرۋى مۇمكىن دەلىنگەن. سولاردىڭ قاتارىندا كليەنتتەرگە قىزمەت كورسەتۋ، رەسەپشن، ەسەپ- قيساپ، ساتۋشىلار، تالداۋ، قويما، ساقتاندىرۋ، بولشەك ساۋدا جاساندى زەردەگە تەز وتە الادى.
جاساندى ينتەللەكت جويا المايتىن جۇمىستار
دەسە دە جاساندى ينتەللەكتىنىڭ ىرقىنا كونبەيتىن ماماندىقتار دا بار. ولارعا مۇعالىمدەر، زاڭگەرلەر، باسقارۋشى مەنەدجەرلەر، كادر ماماندارى، پسيحولوگتار، پسيحياترلار، حيرۋرگتەر، كومپيۋتەرلىك جۇيە ساراپشىلارى مەن جازۋشىلار جاتادى.
24.kz