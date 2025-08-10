جاعاجاي سامبوسىنان الەم چەمپيوناتىندا قازاقستان قۇراماسى 7 مەدال الدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان قۇراماسى سينگاپۋردا وتكەن جاعاجاي سامبوسىنان الەم چەمپيوناتىندا جەتى مەدال الىپ ولجالادى.
بيىلعى باسەكەگە 20 ەلدىڭ سپورتشىلارى قاتىستى. ەل قۇراماسى الەم چەمپيوناتىندا 1 التىن، 1 كۇمىس، 5 قولا جۇلدەگە قول جەتكىزدى.
وتانداستارىمىزدىڭ اراسىنان مارگاريتا باجايەۆا (50 كەلى) چەمپيون اتانسا، اسقار ەسپۋسينوۆ (58 كەلى) كۇمىس مەدال الدى.
ال جاندوس بەيسەنبايەۆ (71 كەلى)، بولات ساپار (88 كەلى)، اينۇر تورەباي (59 كەلى)، ارايلىم ابەنوۆا (72 كەلى) جانە قازاقستان قۇراماسى كوماندالىق سايىستا ۇزدىك ۇشتىكتى تۇيىندەدى.
ەسكە سالساق، بۇدان بۇرىن قىتايدىڭ چەندۋ قالاسىندا ءوتىپ جاتقان XII دۇنيەجۇزىلىك ويىندارىندا كاراتە- دو سپورتىنان ءمولدىر جاڭبىرباي (50 كەلى) كۇمىس جۇلدەگە يە بولدى.
وتانداسىمىز فينالدا يران سپورتشىسى سارا باحمانيەرمەن جولىقتى. نەگىزگى ۋاقىت 0:0 ەسەبىمەن اياقتالعان ەدى. تورەشىلەر ناتيجەلى ارەكەتى ءۇشىن جەڭىستى قارسىلاسقا بەردى.