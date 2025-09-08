جاپپاي سيفرلاندىرۋ، جاساندى ينتەللەكت جولداۋدىڭ نەگىزگى ارقاۋى بولدى - رۋسلان جەلدىباي
استانا. KAZINFORM - بۇگىن پرەزيدەنت حالىققا ارناعان جولداۋىن جاريالادى. جاپپاي سيفرلاندىرۋ جانە جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگياسىن ەنگىزۋ ارقىلى ەكونوميكانى جاڭعىرتۋ جولداۋدىڭ نەگىزگى ارقاۋى بولدى.
بۇل تۋرالى قازاقستان پرەزيدەنتىنىڭ كەڭەسشىسى - باسپا ءسوز حاتشىسى رۋسلان جەلدىباي ءوزىنىڭ Facebook پاراقشاسىندا جازدى.
- مەملەكەت باسشىسى قازاقستان ءۇش جىل ىشىندە مىندەتتى تۇردە سيفرلىق ەل بولۋى كەرەك دەگەن مىندەت قويدى، - دەپ جازدى ول.
وسىعان وراي بىرنەشە ماڭىزدى باستاما كوتەردى:
سيفرلىق كودەكستى تەزىرەك قابىلداۋ. «زاڭدا جاساندى ينتەللەكت، پلاتفورمالىق ەكونوميكا، ۇلكەن دەرەكقورلاردى پايدالانۋ جانە باسقا دا ماسەلەلەر ايقىندالۋعا ءتيىس»؛
جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ مينيسترلىگىن قۇرۋ؛
سيفرلىق اكتيۆتەردىڭ تولىققاندى ەكوجۇيەسىن قالىپتاستىرۋ
سيفرلىق تەڭگەنىڭ قولدانۋ اياسىن ودان ءارى كەڭەيتۋ قاجەت.
ۇلتتىق بانكتىڭ ينۆەستيتسيالىق كورپوراتسياسى نەگىزىندە سيفرلىق اكتيۆتەردىڭ مەملەكەتتىك قورىن قۇرعان ءجون.
Alatau City قالاسىن ايماقتاعى تولىق سيفرلانعان العاشقى قالاعا اينالدىرۋ.
«مۇندا Smart City تەحنولوگيالارىن قولدانۋدان باستاپ تاۋارلار مەن قىزمەت اقىسىن كريپتوۆاليۋتامەن تولەۋگە دەيىنگى جاڭالىقتىڭ بارلىعى ەنگىزىلۋى كەرەك»؛
مەكتەپ وقۋشىلارىنا ارنالعان جاساندى ينتەللەكت نەگىزدەرى تۋرالى باعدارلاما جانە وقۋ ماتەريالدارىن ازىرلەۋ.
پرەزيدەنت تاپسىرماسىمەن قاشىقتان وقىتۋ ءتاسىلى جانە جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگياسى نەگىزىندە «Qazaq Digital Mektebi» اتتى شاعىن جيناقتى مەكتەپ ۇلگىسى جاسالادى؛
بۇدان بولەك، ول مەملەكەت باسشىسى جي تەحنولوگياسى مەن سيفرلىق قۇرالداردى گەولوگيالىق بارلاۋ، اۋىل شارۋاشىلىعى، كەدەن جانە لوگيستيكا، قۇرىلىس، سۋ رەسۋرستارىن باسقارۋ سەكىلدى بىرنەشە باعىتتا كەڭىنەن قولدانۋدىڭ ماڭىزىنا توقتالعانىن جەتكىزدى.
مەملەكەت باسشىسى جولداۋدا ينۆەستيتسيالىق احۋالدى جاقسارتۋ، كاسىپكەرلەردى ىنتالاندىرۋ جانە ولاردىڭ قۇقىعىن قورعاۋ جونىندە ءبىرقاتار ماڭىزدى ۇسىنىس ايتتى.
باس پروكۋراتۋرانىڭ زاڭسىز اكتيۆتەردى قايتارۋ جونىندەگى كوميتەتى ينۆەستورلاردىڭ قۇقىعىن قورعاۋ جونىندەگى كوميتەت بولىپ وزگەرەدى.
جالپى، باس پروكۋراتۋرا جۇمىسىنىڭ ناتيجەسىندە قازىناعا 850 ميلليارد تەڭگەگە جۋىق قارجى قايتارىلدى. قارجى 10 مەكتەپ، 4 سپورت عيماراتى، 235 دەنساۋلىق ساقتاۋ نىسانى مەن 177 سۋ ينفراقۇرىلىمى نىسانىنىڭ قۇرىلىسىنا جانە جوندەۋ جۇمىستارىنا جۇمسالدى؛
ۇلتتىق قوردىڭ تۇراقتى دامۋ قۇرالى رەتىندە ءرولىن قايتا قاراۋ قاجەت. «قوردى قوسىمشا ينۆەستيتسيا كوزى رەتىندە قولدانۋ ءۇشىن ەل ىشىندەگى بولاشاعى زور جانە نارىقتاعى الەۋەتى جوعارى بولاتىن جوبالارعا قارجى بولۋگە بولادى»؛
ۇلتتىق بانك پەن ۇكىمەت بانكتەردىڭ اقشاسىن ەكونوميكاعا بارىنشا تارتۋدىڭ ءتيىمدى تاسىلدەرىن تابۋى كەرەك.
ارنايى ەكونوميكالىق ايماقتاردى باسقارۋعا جەكە كومپانيالاردى، قاجەت بولسا، شەتەل كومپانيالارىن تارتۋعا بولادى.
كاسىپكەرلەر - ەلىمىزدى سيفرلىق دامىتۋدىڭ قوزعاۋشى كۇشى؛
جاڭا سالىق كودەكسى سالىق تولەۋشىلەردىڭ اشىقتىق پەن ادالدىققا نەگىزدەلگەن جاڭا تانىم-تۇسىنىگى مەن بولمىسىن قالىپتاستىرۋعا ءتيىس؛
سالىقتان تۇسكەن ءار تەڭگە حالىقتىڭ يگىلىگىنە جۇمسالۋعا ءتيىس. بۇل - ازاماتتارعا ساپالى مەملەكەتتىك قىزمەت كورسەتىلىپ، ينفراقۇرىلىم سالىنىپ، مەملەكەتتىك قولداۋ شارالارى ۇسىنىلۋى قاجەت دەگەن ءسوز.
ونەركاسىپ، ەنەرگەتيكا سالاسىنداعى جەتىستەردى ەسەلەي ءتۇسۋ قاجەت:
سوڭعى بەس جىلدا وڭدەۋ ونەركاسىبىندە ءبىرقاتار جەتىستىك بار.
وڭدەۋ ونەركاسىبىنىڭ جالپى قوسىمشا قۇنى ەكى ەسە ءوسىپ، 17 تريلليون تەڭگەگە جۋىقتادى. ال ونىڭ جالپى ىشكى ونىمدەگى ۇلەسى 12,4 پايىزعا جەتتى. بىلتىردىڭ وزىندە 163 جاڭا ءوندىرىس ىسكە قوسىلدى.
ەڭ ماڭىزدى باعىتتار: مەتاللۋرگيا، اۆتوكولىك ءوندىرىسى، گاز- حيميا كەشەنى ت. ب.
ەكونوميكانى تۇراقتى دامىتۋ ءۇشىن ءبىر ا ە س جەتكىلىكسىز. ەكىنشى، ءتىپتى ءۇشىنشى اتوم ەلەكتر ستانسياسىنىڭ قۇرىلىسىن قازىردەن باستاپ جوسپارلاي بەرۋىمىز كەرەك؛
ق ح ر- مەن اتوم سالاسىنداعى ستراتەگيالىق سەرىكتەستىك تۋرالى ۋاعدالاستىققا قول جەتكىزىلدى؛
گەولوگيا بارلاۋ جۇمىستارىن كۇشيتىپ، جەر قويناۋىنا قاتىستى مالىمەتتىڭ ءبارىن، ەڭ الدىمەن، جاساندى ينتەللەكتىنى ەنگىزۋ ارقىلى جۇيەلەپ، سيفرلاندىرۋ قاجەت.
پرەزيدەنت جولداۋدا اۋىل شارۋاشىلىعىن جاڭا دەڭگەيدە كوتەرۋ جولدارىنا توقتالدى.
اتاپ ايتقاندا ۇكىمەتكە جانە اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگىنە:
ۇزدىك اگرو حولدينگتەردىڭ تاجىريبەسىن جاپپاي تاراتۋ؛
اگروحابتار جانە لوگيستيكا ورتالىقتارىن دامىتۋ؛
مال شارۋاشىلىعى سالاسىنداعى اگروبيزنەستى قولداۋ جوسپارىن ازىرلەپ، ناقتى قارجىلاندىرۋ شارالارىن باستاۋ؛
ەلدەگى ازىق- تۇلىك نارىعىنىڭ يمپورتقا تاۋەلدىلىگىن بارىنشا ازايتۋ؛
اگرارلىق ەكسپورتتىڭ ناقتى جوسپارىن ازىرلەۋ؛
ە ا ە و اياسىندا وتاندىق كاسىپكەرلەردىڭ مۇددەسىن قورعاۋ؛
اۋىل شارۋاشىلىعى جەرلەرىن بەرۋ تاسىلدەرىن تۇبەگەيلى وزگەرتۋ تاپسىرىلدى.
- بۇدان بولەك، مەملەكەت باسشىسى كولىك- لوگيستيكا، تۇرعىن ءۇي-كوممۋنالدىق شارۋاشىلىق، قۇرىلىس، سۋ رەسۋرستارىن باسقارۋ، ءبىلىم، عىلىم جانە يننوۆاتسيانى دامىتۋ سەكىلدى ماڭىزدى باعىتتارداعى ستراتەگيالىق ماقساتتاردى ايقىندادى، - دەدى قازاقستان پرەزيدەنتىنىڭ كەڭەسشىسى.
اۆتور
ايدار وسپاناليەۆ