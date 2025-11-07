جاڭا 1000 تەڭگەلىك بانكنوتانى قابىلداماعاندار جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلادى - ۇلتتىق بانك
استانا. KAZINFORM - بيىل 9 -مامىردان باستاپ ۇلتتىق بانكى اينالىسقا ۇلى جەڭىستىڭ 80 جىلدىعىنا ارنالعان 1000 تەڭگەلىك مەرەيتويلىق بانكنوتتى شەكتەۋلى تارالىممەن شىعاردى.
الايدا الەۋمەتتىك جەلىلەردە كەيبىر ايىرباستاۋ پۋنكتتەرى مەن ساۋدا ورىندارىنىڭ جاڭا كۋپيۋرانى قابىلداماي جاتقانى تۋرالى اقپارات تارادى.
بۇل رەتتە ۇلتتىق بانك تۇسىنىكتەمە بەردى.
- نومينالى 1000 تەڭگەلىك مەرەيتويلىق بانكنوتا ءوز قۇنىنا ساي قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ بۇكىل اۋماعىندا تولەمنىڭ بارلىق ءتۇرى بويىنشا قابىلدانۋعا جاتادى. سونداي-اق بانكتىك شوتقا سالۋعا، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ بارلىق بانكىندە اۋدارۋعا جانە ۇساقتالۋعا مىندەتتى، - دەپ حابارلادى ۇلتتىق بانك باسپا ءسوز قىزمەتى.
سونىمەن قاتار ۇلتتىق بانك ايىرباستاۋ پۋنكتتەرى مەن ەكىنشى دەڭگەيلى بانكتەردىڭ قولدانىستاعى بانكنوتالاردى قابىلداۋ مىندەتى زاڭمەن بەكىتىلگەنىن ەسكە سالدى.
— ايىرباستاۋ پۋنكتتەرى مەن بانكتەردىڭ اينالىستا جۇرگەن بانكنوتالاردى قابىلداۋ مىندەتى «ۆاليۋتالىق رەتتەۋ جانە ۆاليۋتالىق باقىلاۋ تۋرالى» زاڭمەن جانە ۇلتتىق بانكتىڭ 2019 -جىلعى 11 -اقپانداعى № 40 قاۋلىسىمەن بەكىتىلگەن «شەتەل ۆاليۋتاسىمەن ايىرباستاۋ وپەراتسيالارىن ۇيىمداستىرۋ قاعيدالارىمەن» ايقىندالعان، - دەلىنگەن رەسمي تۇسىندىرمەدە.
ۇلتتىق بانك سونداي-اق ازاماتتارعا اينالىستاعى بانكنوتانى قابىلداۋدان باس تارتقان جاعدايدا قايدا جۇگىنۋ كەرەكتىگىن دە تۇسىندىردى.
- ەگەر ازاماتتارعا اينالىستاعى ۇلتتىق ۆاليۋتاداعى بانكنوتالار مەن مونەتالاردى تولەمگە قابىلداۋدان، ايىرباستاۋدان نەمەسە اۋىستىرۋدان باس تارتقان جاعدايدا، ولار ۇلتتىق بانكتىڭ اۋماقتىق فيليالدارىنا ءتيىستى وتىنىشپەن جۇگىنۋگە قۇقىلى، - دەدى ۆەدومستۆودان.
سونىمەن قاتار ۆەدومستۆو بانكنوتانى قابىلداۋدان باس تارتقاندارعا زاڭمەن جاۋاپكەرشىلىك قاراستىرىلعانىن ەسكە سالدى.
- اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق تۋرالى كودەكستىڭ 206-بابىنىڭ ءۇشىنشى بولىگىنە سايكەس، اينالىستا جۇرگەن جانە تولەمنىڭ بارلىق ءتۇرى بويىنشا قابىلدانۋعا جاتاتىن ۇلتتىق ۆاليۋتا بانكنوتتارى مەن مونەتالارىن قابىلداۋدان، ايىرباستاۋدان نەمەسە اۋىستىرۋدان باس تارتقان بانكتەر مەن ۇلتتىق پوشتا وپەراتورى اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلادى، - دەپ اتاپ ءوتتى ۇلتتىق بانك.
بۇعان دەيىن ۇلتتىق بانك قولدان جاسالعان ۇلتتىق ۆاليۋتا بانكنوتالارى تاراعانىن ەسكەرتكەن ەدى.