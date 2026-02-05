حاقىلى ما، قۇقىلى ما - ەرلان قارين كونستيتۋتسيا ماتىنىندە بىرىزدەندىرىلەتىن تەرميندەردى اتادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەتتىك كەڭەسشى ەرلان قارين جاڭا كونستيتۋتسيانىڭ جوباسىندا ەسكىرگەن، ماعىناسى وزگەرگەن سوزدەر قايتا قارالعانىن ايتتى.
- ەسكىرگەن، ماعىناسى وزگەرگەن نەمەسە تابيعاتى دۇرىس اشىلماعان سوزدەر قايتا قارالدى. بۇعان دەيىنگى وتىرىستاردا جەكەلەگەن باپتار تۋرالى ايتقاندا وسى ماسەلەگە از- كەم توقتالعان ەدىم. قازىرگى اتا زاڭدا كەزىندە قولدانىلعان، قازىر ۇمىت بولا باستاعان «مەملەكەتتىك قاۋىپسىزدىك»، «تەلەگراف»، «تەكتىك- توپتىق ارازدىق» سەكىلدى تەرميندەر بولاتىن. ول جونىندە سىزدەرگە وتكەن جولى ايتقان ەدىم. سونىڭ ءبىر مىسالى - «مەملەكەتتىك قاۋىپسىزدىك» دەگەن ءسوز تىركەسى. ول كەڭەس داۋىرىندە كەڭىنەن قولدانىلعان ءسوز تىركەستەرىنىڭ ءبىرى. قازىر مۇنداي تەرمين مۇلدەم قولدانىلمايدى. ونىڭ ورنىنا كوپ جىلدان بەرى «ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك» دەگەن ءسوز تىركەسىن، اتاۋدى قولدانىپ ءجۇرمىز، - دەدى ول.
ەرلان قارين 1995 -جىلى قابىلدانعان اتا زاڭدا «توسقاۋىلدارعا تۇرۋعا» دەگەن ءسوز تىركەسى كەزدەسەتىنىن اتاپ ءوتتى.
- مۇنى كوبى تۇسىنبەي جاتادى. قولدانىستاعى زاڭدا وسى تىركەس «پيكەت وتكىزۋگە» دەگەن ماعىنا بەرۋ كەرەك ەدى. سول سەبەپتەن جاڭا ماتىندە سولاي دەپ وزگەرتتىك. «حاقىلى»، «حاقىسى جوق» دەگەن سوزدەر قازىر مۇنداي فورمادا ايتىلمايدى. سول سەبەپتى، «قۇقىلى، قۇقىعى بار»، «قۇقىلى ەمەس، قۇقىعى جوق» دەپ جازىلدى. سونىمەن قاتار، قازاق تىلىندە قاتە قولدانىلىپ جۇرگەن «بولىپ تابىلادى» دەگەن ءسوز تىركەسى بارلىق جەردەن الىنىپ تاستالدى. وتكەن اپتادا جاريالانعان جاڭا ءماتىندى جەتىلدىرۋ جۇمىستارى جالعاسادى، ياعني، جاڭا كونستيتۋتسيانىڭ مەملەكەتتىك تىلدەگى ءماتىنى نەگىزىندە اتا زاڭنىڭ ورىس تىلىندەگى نۇسقاسىن دا سايكەستەندىرەمىز، - دەدى مەملەكەتتىك كەڭەسشى.
ايتا كەتەيىك، جاڭا كونستيتۋتسيانىڭ جوباسىن ءتۇرلى مەكەمەلەر، ۇجىمدار تالقىلاپ جاتىر.
اۆتور
ەسىمجان ناقتىباي