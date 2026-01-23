حاماس قارۋىن ساياسي پارتيا مارتەبەسىنە ايىرباستايدى
استانا. KAZINFORM - پالەستينالىق حاماس قوزعالىسى ا ق ش اكىمشىلىگىمەن ساياسي مويىندالعان جاعدايدا قارۋسىزداناتىنى تۋرالى كەلىسىمگە كەلدى دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگى Sky News Arabia-عا سىلتەمە جاساپ.
كەلىسىمدە حاماس- تى ساياسي پارتيا رەتىندە مويىنداۋ ءۇشىن گازا سەكتورىنداعى قارۋ-جاراق پەن جەراستى تۋننەلدەرىنىڭ كارتاسىن بەرۋ قاراستىرىلعان.
كەلىسىمگە سونداي-اق گازا سەكتورىنان كەتۋدى قالايتىن قوزعالىستىڭ ساياسي جانە اسكەري كوشباسشىلارىنا ا ق ش تاراپىنان قۋدالاۋسىز كەتۋ مۇمكىندىگى دە كىرەدى. سونىمەن قاتار، ۆاشينگتون يزرايل مەن ا ق ش- تىڭ قاۋىپسىزدىك رۇقساتىن العان جاعدايدا، حاماس- تىڭ كەيبىر پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى مەن بۇرىنعى شەنەۋنىكتەرىن جاڭا گازا اكىمشىلىگىنە بىرىكتىرۋگە كەلىسكەنى حابارلانعان.
سونداي- اق، پالەستينا ۇلتتىق اكىمشىلىگى مۇنداي كەلىسىمدەر سوعىس قيمىلدارىن توقتاتۋعا جانە گازا سەكتورىنداعى قالپىنا كەلتىرۋ پروتسەسىن جەدەلدەتۋگە اكەلسە، ولارعا قارسى ەمەس ەكەنى حابارلانعان. الايدا، يزرايل ۇسىنىلعان كەلىسىمنىڭ بىرنەشە تارماعىنا، ەڭ باستىسى حاماس- تىڭ ساياسي كۇش رەتىندە ءومىر سۇرۋىنە قارسى بولدى.
ەستەرىڭىزگە سالا كەتەيىك، بەيسەنبى كۇنى داۆوستاعى دۇنيەجۇزىلىك ەكونوميكالىق فورۋم اياسىندا 19 ەلدىڭ وكىلى گازاداعى بەيبىتشىلىك پروتسەسىنىڭ بولىگى رەتىندە قۇرىلعان بەيبىتشىلىك كەڭەسىنىڭ جارعىسىنا قول قويدى. ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ بۇل قۇرىلىمعا اقىرىندا 50-دەن استام ەل كىرەتىنىن مالىمدەدى.
بۇعان دەيىن ۆاشينگتون گازا سەكتورىنداعى قاقتىعىستى توقتاتۋ جانە پالەستينا اۋماعى ءۇشىن جاڭا باسقارۋ مودەلىن قۇرۋ جوسپارىنىڭ ەكىنشى كەزەڭىنە كوشەتىنىن جاريالاعان بولاتىن.