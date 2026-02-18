FlyArystan اۋە كومپانياسىنا جاڭا باسشى تاعايىندالدى
استانا. قازاقپارات - 1- ناۋرىزدان باستاپ FlyArystan بيۋدجەتتىك اۋە كومپانياسىنىڭ پرەزيدەنتى لاۋازىمىنا يوحان ەيدحاگەننىڭ تاعايىندالادى.
- Air Astana كومپانيالار توبى 2026 -جىلعى 1 -ناۋرىزدان باستاپ FlyArystan بيۋدجەتتىك اۋە كومپانياسىنىڭ پرەزيدەنتى لاۋازىمىنا يوحان ەيدحاگەننىڭ تاعايىندالعانىن حابارلايدى. يوحان ەيدحاگەن FlyArystan كومپانياسىنا Wizz Air اۋە كومپانياسىنان اۋىسادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ونداول ءبىرقاتار باسشىلىق قىزمەت اتقارعان، سونىڭ ىشىندە سوڭعى ۋاقىتتا ابۋ-دابي قالاسىندا Wizz Air كومپانياسىنىڭ باسقارۋشى ديرەكتورى قىزمەتىن اتقاردى. Wizz Air قۇرامىندا ول كادرلار جانە ESG جونىندەگى اتقارۋشى ديرەكتور، سونداي-اق ماركەتينگ بويىنشا اتقارۋشى ديرەكتور لاۋازىمدارىن دا يەلەنگەن. Wizz Air- گە كەلگەنگە دەيىن ول شامامەن ون بەس جىل بويى Nokia كومپانياسىندا ءارتۇرلى ەلدەردە باسشىلىق قىزمەتتەردە ەڭبەك ەتكەن.
يوحان ەيدحاگەن ريچارد لەدجەردىڭ ورنىنا كەلەدى. ريچارد لەدجەر Air Astana توبىندا جاڭا باسشىلىق قىزمەتكە - سەرىكتەستىكتەر مەن اليانستار جونىندەگى ۆيتسە-پرەزيدەنتى لاۋازىمىنا تاعايىندالادى. China Southern Airlines جانە Air India اۋە كومپانيالارىمەن جۋىردا جاسالعان كەلىسىمدەردى قوسا العاندا، كودشەرينگتىك سەرىكتەستىكتەر توپتىڭ حالىقارالىق قىزمەتىن كەڭەيتۋدە ماڭىزدى ءرول اتقارادى. ريچارد وسى باعىتتاعى مۇمكىندىكتەردى دامىتۋعا، ءوڭىردىڭ ءىرى نارىقتارىنا قولجەتىمدىلىكتى قامتاماسىز ەتۋگە جاۋاپتى بولادى.
- يوحاننىڭ Wizz Air كومپانياسىنداعى كادرلاردى باسقارۋ، ESG جانە ماركەتينگ سالالارىنداعى باسشىلىق قىزمەتتەردە جيناقتاعان كوپجىلدىق تاجىريبەسى مەن بيۋدجەتتىك اۋە كومپانيالارىنىڭ بيزنەس-مودەلى تۋرالى تەرەڭ تۇسىنىگى FlyArystan-نىڭ جوعارى ءوسۋ الەۋەتىن تولىق ىسكە اسىرۋىنا جول اشادى. تەحنولوگيالىق يننوۆاتسيالار FlyArystan ءۇشىن ءاردايىم قىزمەت ساپاسىن ارتتىرۋدىڭ، باعا مەن جايلىلىق اراسىنداعى تەپە- تەڭدىكتى ساقتاۋدىڭ نەگىزگى ەلەمەنتى بولىپ كەلدى. يوحاننىڭ جەتەكشىلىگىمەن بۇل باعىت جاڭا سەرپىن الىپ، FlyArystan وڭىردە جانە ودان تىس ءوز پوزيتسياسىن نىعايتا تۇسەتىنىنە سەنىم مول.
سەرىكتەستىكتەر مەن اليانستار جونىندەگى ۆيتسە- پرەزيدەنت قىزمەتىنە اۋىساتىن ريچاردقا العىس بىلدىرەمىز. ءول بىزدىڭ ءوسۋ ستراتەگيامىزدىڭ نەگىزگى ەلەمەنتتەرىنىڭ ءبىرى سانالاتىن كەڭەيتىلگەن ستراتەگيالىق سەرىكتەستىكتەردى دامىتۋ جۇمىستارىنا جاۋاپتى بولادى.
ءساۋىر ايىندا باس اتقارۋشى ديرەكتور قىزمەتىنە كىرىسەتىن يبراحيم جانە ناۋرىز ايىندا توپقا قارجى جونىندەگى اتقارۋشى ديرەكتور رەتىندە قوسىلاتىن گونسالۋ پيرەشپەن بىرگە، Air Astana كومپانيالار توبى ءوزىنىڭ ۇزاق مەرزىمدى دامۋ ستراتەگياسىن تابىستى جۇزەگە اسىرۋدى جالعاستىراتىنىنا سەنىمدىمىن، - دەدى Air Astana كومپانياسىنىڭ باس اتقارۋشى ديرەكتورى پيتەر فوستەر.