ف ي ف ا باسشىسى رەسەيلىك كوماندالارعا سالىنعان شەكتەۋلەردى الىپ تاستاۋدى ۇسىندى
استانا. KAZINFORM - حالىقارالىق فۋتبول فەدەراتسياسىنىڭ (FIFA) پرەزيدەنتى دجانني ينفانتينو رەسەيلىك كوماندالاردى حالىقارالىق تۋرنيرلەردەن شەتتەتۋ ماسەلەسىن قايتا قاراۋ قاجەت دەپ سانايدى. بۇل تۋرالى DW جازدى.
- ءبىز مۇنى قاراستىرۋىمىز كەرەك. ويتكەنى بۇل تىيىم ەش ناتيجە بەرمەدى، كەرىسىنشە، ودان ءارى كوڭىلسىزدىك پەن وشپەندىلىكتى كۇشەيتتى، - دەدى ينفانتينو Sky News تەلەارناسىنا بەرگەن سۇحباتىندا.
ونىڭ ايتۋىنشا، رەسەيدەن شىققان قىزدار مەن ۇلدار ەۋروپانىڭ وزگە بولىكتەرىندە فۋتبول ويناي السا، پايدالى بولار ەدى.
سونىمەن قاتار ف ي ف ا باسشىسى يزرايل قۇرامالارىن جارىستارعا قاتىستىرۋعا تىيىم سالۋعا دا قارسى ەكەنىن ءبىلدىردى. ونىڭ پىكىرىنشە، مۇنداي شەشىم جەڭىلىس بولىپ سانالادى.
ينفانتينو ف ي ف ا ەرەجەلەرىنە وزگەرىستەر ەنگىزۋ مۇمكىندىگىن قاراستىرۋ قاجەت ەكەنىن اتاپ ءوتتى. ونىڭ سوزىنشە، ۇيىم «ساياسي كوشباسشىلاردىڭ ارەكەتتەرىنە بايلانىستى ەشبىر ەلگە فۋتبول ويناۋعا تىيىم سالماۋ كەرەك» دەگەن قاعيدانى ءوز جارعىسىندا بەكىتۋى ءتيىس. فۋتبول ارقىلى بايلانىستاردى ساقتاپ قالۋ ماڭىزدى ەكەنىن دە قوستى.
رەسەي قۇرامالارى مەن كلۋبتارى 2022 -جىلى فيفا جانە ەۋروپالىق فۋتبول قاۋىمداستىقتارى وداعى (UEFA) اياسىنداعى جارىستاردان شەتتەتىلگەن بولاتىن. The Times باسىلىمىنىڭ مالىمەتىنشە، ف ي ف ا كەڭەسى بۇل ماسەلە بويىنشا داۋىس بەرۋ وتكىزۋدى ازىرگە جوسپارلاپ وتىرعان جوق.
2023 -جىلى ف ي ف ا رەسەيدىڭ 17 جاسقا دەيىنگى ۇلدار مەن قىزدار قۇرامالارىنا سالىنعان تىيىمدى الىپ تاستاعانىمەن، ءىس جۇزىندە شەكتەۋلەر ساقتالىپ قالدى. سەبەبى ەلدىڭ جاسوسپىرىمدەر كوماندالارى ۋەفا ىرىكتەۋ تۋرنيرلەرىنە قاتىسا المايدى. اتاپ ايتقاندا، انگليا، ۋكراينا، پولشا جانە شۆەتسيا رەسەيلىك كوماندالارمەن ويناۋدان باس تارتتى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ف ي ف ا فۋتبول ەرەجەسىنە وزگەرىس ەنگىزۋى مۇمكىن ەكەنى حابارلاندى.