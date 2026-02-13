شىمكەنتتە دارىگەرلەر بيىكتەن قۇلاعان ناۋقاسقا سيرەك كەزدەسەتىن وتا جاسادى
شىمكەنت. KAZINFORM - شىمكەنت قالالىق №1 كلينيكالىق اۋرۋحانانىڭ دارىگەرلەرى سەگىزكوز سۇيەگىن قايتا قالپىنا كەلتىرۋ بويىنشا جوعارى تەحنولوگيالىق وتانى ءساتتى جۇرگىزدى. بۇل - ەلىمىزدە سيرەك جاسالاتىن، كۇردەلى وتا.
دارىگەرلەردىڭ ايتۋىنشا، 45 جاستاعى ناۋقاس 5 مەتر بيىكتەن قۇلاپ، سەگىزكوز سۇيەگىن سىندىرعان. سۇيەك ەكىگە بولىنگەن مۇنداي جاراقات اسا قاۋىپتى سانالادى. سەبەبى، ادامنىڭ جۇيكە جۇيەسىنە زاقىم كەلىپ، جامباس قۋىسى اعزالارىنىڭ قىزمەتى بۇزىلادى، سونىڭ سالدارىنان ناۋقاستىڭ ءومىر بويى توسەككە تاڭىلىپ قالۋ قاۋپى بار.
- كۇردەلى وتا بارىسىندا دارىگەرلەر ارنايى قۇرىلعىلاردى قولدانا وتىرىپ، سۇيەكتى اناتوميالىق قالپىنا كەلتىردى. بۇل ءادىس قازاقستاندىق دارىگەرلەردىڭ عىلىمي ەڭبەكتەرىنىڭ ناتيجەسىندە ازىرلەنىپ، ديسسەرتاتسيالىق دەڭگەيدە زەرتتەلگەن. تراۆماتولوگ دارىگەرلەر بريگاداسىنىڭ كاسىبي شەبەرلىگىنىڭ ناتيجەسىندە وپەراتسيا ءساتتى ءوتتى، - دەپ حابارلادى قالالىق دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسى.
قازىرگى تاڭدا ناۋقاستىڭ جاعدايى تۇراقتى، ول دارىگەرلەردىڭ باقىلاۋىندا.
بۇدان بۇرىن الماتىدا ەگدە جاستاعى ناۋقاستارعا ناركوزسىز جۇرەك قاقپاقشاسىن اۋىستىرۋ وتاسى جاسالعانىن جازعان ەدىك.