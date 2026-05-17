شىمكەنتتە جىل باسىنان بەرى شەتەلدىكتەرمەن نەشە ازامات نەكە قيدىرعان
شىمكەنت. KAZINFORM - شىمكەنتتە شەتەلدىكتەرمەن وتباسىن قۇراتىن جۇپتار سانى ارتقان.
شىمكەنت قالاسى بويىنشا «ازاماتتارعا ارنالعان ۇكىمەت» مەملەكەتتىك كورپوراتسياسىنىڭ فيليالى نەكە تىركەۋ كورسەتكىشتەرىنە قاتىستى ستاتيستيكالىق مالىمەتتەردى جاريالادى.
وتكەن جىلى شىمكەنت قالاسىندا 7658 نەكە تىركەلگەن. ال 2026 -جىلدىڭ العاشقى ءتورت ايىندا 2134 جۇپ رەسمي تۇردە وتاۋ قۇرعان.
فيليالدىڭ مالىمەتىنشە، قالادا شەتەل ازاماتتارىمەن نەكە قيۋ كورسەتكىشى ارتقان. ماسەلەن، 2025 -جىلى شەتەل ازاماتتارىمەن 303 نەكە تىركەلگەن. ال 2026 -جىلدىڭ باسىنان بەرى 101 جۇپ زاڭدى تۇردە نەكەسىن راسىمدەگەن. وتكەن جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىندە بۇل كورسەتكىش 81 جۇپ بولعان.
- شەتەل ازاماتىمەن نەكەگە تۇرۋ ءۇشىن تاراپتار قاجەتتى قۇجاتتاردى الدىن الا دايىنداۋى قاجەت. اتاپ ايتقاندا، ەكى ازاماتتىڭ جەكە باسىن كۋالاندىراتىن قۇجاتتارى، سونداي-اق شەتەلدىك ازاماتتىڭ ءوز ەلىنىڭ ۋاكىلەتتى ورگانى بەرگەن نەكەگە تۇرۋعا قۇقىق قابىلەتتىلىگى تۋرالى انىقتاماسى ۇسىنىلادى. بۇل انىقتاماعا مىندەتتى تۇردە اپوستيل قويىلىپ، قازاق نەمەسە ورىس تىلىنە اۋدارىلىپ، نوتاريالدى تۇردە كۋالاندىرىلۋى ءتيىس، - دەلىنگەن رەسمي حابارلامادا.
ايتا كەتەيىك، وتكەن جىلى شىمكەنت قالاسىندا 7335 نەكە تىركەلگەن.
