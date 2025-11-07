چيگۇڭ، گۇڭفۋ، دومبىرا ۇيرەنۋ، كىلەم توقۋ، ۇرشىق ءيىرۋ- استاناداعى زەينەتكەرلەردىڭ ءومىر سالتى
استانا. KAZINFORM - استاناداعى بەلسەندى ۇزاق ءومىر ءسۇرۋ ورتالىقتارىندا 25 ءتۇرلى باعىت بويىنشا ۇيىرمەلەر مەن سەكسيالار تۇراقتى تۇردە جۇمىس ىستەيدى. بۇگىندە 17 مىڭنان استام زەينەتكەر ورتالىقتىڭ قىزمەتىن تۇراقتى تۇردە پايدالانىپ كەلەدى. 2025 -جىلدىڭ باسىنان بەرى 4090 زەينەتكەر ورتالىققا تىركەلىپ، قىزمەت الا باستادى، دەپ حابارلايدى ەلوردا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى.
زەينەتكەرلەردىڭ جاس ەرەكشەلىكتەرى: 70 جاسقا دەيىن - 10598 ادام، 70 پەن 80 جاس ارالىعىندا - 6281 ادام، ال 80 جاستان جوعارى - 647 زەينەتكەر تىركەلگەن.
2025 -جىلدىڭ وزىندە ورتالىق 13721 زەينەتكەرگە 444216-دان استام الەۋمەتتىك قىزمەت كورسەتتى. قازىرگى تاڭدا كۇن سايىن ورتالىقتىڭ التى اۋداندىق بولىمشەسىنە 2500-دەن استام ادام كەلىپ، بەلسەندى ءومىر سالتىن جالعاستىرۋدا.
ورتالىقتىڭ بارلىق اۋداندىق بولىمشەسىندە ەڭ بەلسەندى قاتىسۋشىلار - ايەل زەينەتكەرلەر. اسىرەسە، اجەلەرىمىزدىڭ قولونەرمەن اينالىسۋعا قىزىعۋشىلىعى جوعارى. مىسالى، ەڭبەك تەراپياسىنا 733 ادام، تىگىن الىپپەسىنە 248 ادام، ارت-تەراپياعا 734 ادام، ال قۇم تەراپياسىنا 248 ادام قاتىسقان.
سونىمەن قاتار، زەينەتكەرلەر ءوز قىزىعۋشىلىقتارىنا قاراي 25-تەن اسا ءتۇرلى كلۋبقا قاتىسا الادى.
اتاپ ايتساق: «اتادان بالاعا امانات»، «زياتكەرلىك ويىندار»، «Speaking English»، «وقۋ جانە پوەزيا كلۋبى»، «كۇمىس ەرىكتىلەر»، «حور جانە ۆوكال»، «ۆولەيبول»، «ۇستەل تەننيسى»، «گيتارادا ويناۋ»، «دومبىرا ۇيرەنۋ»، «دومبىرا وركەسترى»، «كاراوكە»، «كىلەم توقۋ»، «ۇرشىق ءيىرۋ»، «سالاۋاتتى ءومىر سالتى»، «كومپيۋتەرلىك ساۋاتتىلىق»، «ءتىل شاڭىراعى»، «اجەلەر 80+»، «كيىم ۇلگىلەرىن كورسەتۋ» جانە تاعى باسقا كلۋبتار بار. سونداي-اق، ساۋىقتىرۋ باعىتىندا چيگۇڭ، گۋڭفۋ جانە ءبي سەكىلدى قوزعالىس بەلسەندىلىگىن ارتتىراتىن كلۋبتار جۇمىس ىستەيدى.
ايتا كەتەيىك، استانادا قاريالارعا ارنالعان كۇزگى ساۋىقتىرۋ ماۋسىمى اشىلدى.