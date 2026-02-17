شي جينپيڭ قىتايدا تۋۋ كورسەتكىشىن تۇراقتاندىرۋعا شاقىردى
استانا. KAZINFORM - قىتاي ءتوراعاسى شي جينپيڭ 2026 -جىلعا ارنالعان ەكونوميكالىق ساياساتتىڭ نەگىزگى باسىمدىقتارىن بەلگىلەپ، دەموگرافيالىق داعدارىستى نەكەنى ناسيحاتتاۋ جانە وتباسىلارعا مەملەكەتتىك قولداۋ كورسەتۋ ارقىلى ەڭسەرۋگە ەرەكشە نازار اۋداردى، دەپ حابارلايدى Qiushi پارتيالىق باسىلىمى.
شي جينپيڭ ءوز ماقالاسىندا بيلىك ورگاندارى ۇكىمەتتىڭ اعىمداعى جىلعا ارنالعان قاربالاس كۇن ءتارتىبى جاعدايىندا ستراتەگيالىق باعىتتارعا نازار اۋدارۋى قاجەت ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
كۇن تارتىبىندەگى نەگىزگى ماسەلەلەردىڭ ءبىرى نەكە ينستيتۋتىنا قاتىستى قوعامدىق احۋالدى وزگەرتۋ بولدى. ق ح ر ءتوراعاسى وتباسىن قۇرۋ مەن بالا تۋۋ تۋرالى وڭ كوزقاراستى قالىپتاستىرۋ قاجەتتىلىگى، سونداي- اق تۋۋ كورسەتكىشتەرىن تۇراقتاندىرۋدىڭ ماڭىزدىلىعى تۋرالى مالىمدەدى.
قىتاي كوشباسشىسى وسى ماقساتتارعا جەتۋ ءۇشىن ءبىرقاتار الەۋمەتتىك قولداۋ شارالارىن جۇزەگە اسىرۋدى تاپسىردى. اتاپ ايتقاندا، بۇل بالالارعا ارنالعان جاردەماقى تولەۋ جۇيەسىن جەتىلدىرۋ جانە جاس اتا-انالار ءۇشىن قولايلى جاعدايلار جاساۋدى قامتيدى.
شي جينپيڭ سونىمەن قاتار حالىقتىڭ ەڭ وسال توپتارى ءۇشىن الەۋمەتتىك قورعاۋ جۇيەسىن نىعايتۋعا شاقىردى. ول مەملەكەتتىك ساياساتتىڭ گۋمانيتارلىق ۆەكتورىن اتاپ ءوتىپ، جالعىزباستى قارتتار جانە كوگنيتيۆتى بۇزىلۋى جانە مۇگەدەكتىگى بار ازاماتتارعا قامقورلىقتى كۇشەيتۋ قاجەتتىلىگى تۋرالى ايتتى.
اۆتور
زارينا تۋعانبايەۆا