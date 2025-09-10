شەتەلدىك ستۋدەنتتەرگە جۇمىس ۆيزاسىن بەرۋ ەڭبەك نارىعىنا قالاي اسەر ەتەدى
استانا. KAZINFORM - ەلىمىز شەتەلدىك ستۋدەنتتەرگە جۇمىس ىستەۋگە رۇقسات بەرۋ ۆيزاسىن ۇسىنباق. وسى تۇرعىدا اتالعان ءۇردىس ىشكى ەڭبەك نارىعىنا قالاي اسەر ەتەدى؟
بۇل ساۋالعا ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ ءمينيسترى سۆەتلانا جاقىپوۆا جاۋاپ بەردى.
- ەڭبەك نارىعىنا قاتىستى الاڭداۋشىلىق بولماۋى ءتيىس دەپ ويلايمىن، ەكونوميكا تۇرعىسىنان العاندا بەلگىلى ءبىر سەرپىن پايدا بولادى. سەبەبى ستۋدەنتتەر كەلگەندە، ولاردىڭ اتا-اناسى دا كەلەدى، بۇل ەكونوميكاعا ۇلەس، سەبەبى ولار پاتەر جالدايدى، ءتۇرلى قىزمەتتى پايدالانادى، - دەدى سۆەتلانا جاقىپوۆا ءماجىلىستىڭ جالپى وتىرىسىنان كەيىن وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا.
ءمينيستردىڭ مالىمدەۋىنشە، ستۋدەنتتىك ۆيزا بەرۋ پروتسەسى قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى تاراپىنان باقىلانادى.
- ءبىر ستۋدەنت ەلىمىزدە جۇمىسقا تۇرسا، بىرنەشە جۇمىس ورنىن اشۋعا ىقپال ەتۋى مۇمكىن. سوندىقتان الاڭداۋعا سەبەپ جوق، - دەيدى ول.
ەسكە سالا كەتسەك، ۇكىمەت وتىرىسىندا عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم ءمينيسترى ساياسات نۇربەك شەتەلدىك ستۋدەنتتەرگە قازاقستاندا جۇمىس ىستەۋگە مۇمكىندىك بەرەتىن ۆيزا ەنگىزۋ تۋرالى مالىمدەگەن ەدى.