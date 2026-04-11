    شاۆكات ميرزيەۆ قاسىم-جومارت توقايەۆقا ءبىرقاتار تاريحي قۇجاتتى تاپسىردى

    بۇحارا. KAZINFORM – بۇحاراداعى بەيرەسمي كەزدەسۋ بارىسىندا وزبەكستان پرەزيدەنتى مەملەكەت باسشىسىنا ارحيۆ ماتەريالدارىن تابىستادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپاٴسوز قىزمەتى حابارلادى.

    President of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev handed over a collection of valuable archival materials to President of Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev during their informal meeting in Bukhara, Qazinform News Agency cites Akorda.
    Photo credit: Akorda

    اتاپ ايتقاندا، قازاقستان تاراپىنا تۇركىستانداعى قوجا احمەت ياساۋي جانە ءرابيا سۇلتان بەگىم كەسەنەلەرىنە قاتىستى 1920-1950- جىلدارى وزبەكستاندا تابىلعان قۇندى قۇجاتتار، سىزبالار جانە فوتوسۋرەتتەر بەرىلدى.

    بۇل قۇجاتتاردىڭ كوبى بۇگىنگە دەيىن عىلىمي اينالىمعا تۇسپەگەن جانە تاريحي-مادەني قۇندىلىعى زور.

    Узбекистан передал Казахстану исторические чертежи и фото мавзолеев 1920–1950-х годов
    Фото: Акорда

     

    قازاقستان پرەزيدەنتى
