شاۆكات ميرزيەۆ قاسىم-جومارت توقايەۆقا ءبىرقاتار تاريحي قۇجاتتى تاپسىردى
بۇحارا. KAZINFORM – بۇحاراداعى بەيرەسمي كەزدەسۋ بارىسىندا وزبەكستان پرەزيدەنتى مەملەكەت باسشىسىنا ارحيۆ ماتەريالدارىن تابىستادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپاٴسوز قىزمەتى حابارلادى.
اتاپ ايتقاندا، قازاقستان تاراپىنا تۇركىستانداعى قوجا احمەت ياساۋي جانە ءرابيا سۇلتان بەگىم كەسەنەلەرىنە قاتىستى 1920-1950- جىلدارى وزبەكستاندا تابىلعان قۇندى قۇجاتتار، سىزبالار جانە فوتوسۋرەتتەر بەرىلدى.
بۇل قۇجاتتاردىڭ كوبى بۇگىنگە دەيىن عىلىمي اينالىمعا تۇسپەگەن جانە تاريحي-مادەني قۇندىلىعى زور.