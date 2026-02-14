ديماش قۇدايبەرگەن ميحايل شايدوروۆقا كولىك سىيلادى
استانا. KAZINFORM - الەمگە تانىمال قازاقستاندىق ءانشى ديماش قۇدايبەرگەن قىسقى وليمپيادا ويىندارىنىڭ چەمپيونى ميحايل شايدوروۆقا تەمىر تۇلپار سىيلادى. بۇل سىيلىقتى ديماش Instagram پاراقشاسىندا جاريالاپ، شايدوروۆتىڭ وليمپياداداعى جەڭىسىنە قۇرمەتىن ءبىلدىردى.
ونەر يەسى جازباسىندا شايدوروۆتىڭ ونەرىن جوعارى باعالاپ، ونىڭ جەڭىسىن بۇكىل ەل ءۇشىن ماڭىزدى وقيعا رەتىندە اتاپ ءوتتى. ءانشى جازباسىندا:
- قۇرمەتتى اعايىن، نە دەگەن مەرەكە، نە دەگەن توي! مۇز ۇستىندەگى قيمىلىڭ مەن ونەرىڭ تەك چەمپيون عانا ەمەس، بۇكىل جۇرتقا ءۇمىت پەن رۋح، شابىت سىيلاعان ۇلكەن ازاماتقا اينالدىردى. ەلىمىزدىڭ ساڭلاعى، مەنىڭ دوسىم، ءوزىڭنىڭ اعاڭ - حالقىمىزدىڭ وكىنىشكە قاراي، ماڭدايىنا سىيماي كەتكەن اسىل پەرزەنتى دەنيسىمىزدى جوقتاتپاي، اعاڭنىڭ الدىنداعى بورىشىڭدى، ەلىمىزدىڭ، حالقىمىزدىڭ الدىنداعى مىندەتىڭدى جوعارى دەڭگەيدە وتەدىڭ، - دەپ جازدى ديماش قۇدايبەرگەن.
سونداي-اق، ءانشى وليمپيادادا ءوزىنىڭ ورىنداۋىنداعى ءاندى تاڭداعانى ءۇشىن العىسىن ءبىلدىرىپ، چەمپيونعا جەكە اتىنان اۆتوكولىك سىيلايتىنىن ايتتى:
- بولاشاقتا جولىڭ جارقىن بولسىن، الەمدى باعىندىرىپ، جاڭا بيىكتەرگە جەت! - دەپ جەتكىزدى ول.
بۇدان بۇرىن پرەزيدەنت ميحايل شايدوروۆتى II دارەجەلى «بارىس» وردەنىمەن ماراپاتتاعانىن جازعان ەدىك.
قازاقستان ءانۇرانى اراعا 32 جىل سالىپ قىسقى وليمپيادا تورىندە تاعى شىرقالدى.
وسىلايشا قازاقستان جالپى ەسەپتە 15-ورىنعا كوتەرىلدى.