ديماش قۇدايبەرگەن الماتىداعى مۋزەيگە اتاسىنىڭ دومبىراسىن سىيعا تارتتى
الماتى. KAZINFORM - 2026 -جىلعى 18- اقپاندا الماتىداعى ىقىلاس اتىنداعى حالىق مۋزىكالىق اسپاپتار مۋزەيىندە وتكەن «ديماش: ءبىر داۋىس - مىڭ ەل» كورمەسىنىڭ اشىلۋىندا ءانشى ديماش قۇدايبەرگەن مۋزەي قورىنا ءوزىنىڭ جەكە دومبىرالارىن تابىستادى.
مۋزەيدىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، ولاردىڭ ءبىرى - بالا كۇنىندە اتاسى سىيعا بەرگەن، شىعارماشىلىق جولىنا سەرىك بولعان قاستەرلى دومبىراسى، ەكىنشىسى - ءانشىنىڭ قولتاڭباسى قويىلعان اسپاپ.
- بۇل اسپاپتار ءبىز ءۇشىن وتە ىستىق. سەبەبى بۇل - الەمنىڭ ءار تۇكپىرىنەن جينالعان، ءتۇرلى حالىقتىڭ ۇلتتىق مۇراسىن تانىتاتىن قۇندى دۇنيەلەر. ءارقايسىسىنىڭ وزىندىك تاريحى بار. وسى اسپاپتاردى تارتۋ ەتكەن بارشا ازاماتقا العىسىمىز شەكسىز، - دەدى ديماش قۇدايبەرگەننىڭ اناسى، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن قايراتكەرى سۆەتلانا ايتبايەۆا.
كورمە الماتى مۋزەيلەر بىرلەستىگىنىڭ ۇيىمداستىرۋىمەن ءوتتى. سالتاناتتى راسىمگە قازاقستان جانە قىرعىز رەسپۋبليكاسىنىڭ حالىق ءارتىسى ديماش قۇدايبەرگەن ارنايى قاتىسىپ، كورمەنى ءوزى اشىپ بەردى.
ەكسپوزيتسياعا ءانشىنىڭ جەكە قورىنان 70 مۋزىكالىق اسپاپ قويىلعان. ولاردىڭ قاتارىندا الەمنىڭ تۇكپىر-تۇكپىرىنەن جانكۇيەرلەرى تارتۋ ەتكەن ۇلتتىق اسپاپتار بار. سونىمەن بىرگە ساحنالىق كوستيۋمدەرى دە ۇسىنىلدى. اسىرەسە، مايكل دجەكسوننىڭ جەكە ستيليسى گوكو زالدي ارنايى ازىرلەگەن ساحنالىق كيىم كورەرمەندەردىڭ نازارىن اۋداردى.
ال مۋزەي ديرەكتورى ءلاززات قۇدايبەرگەن قىزى ديماش قۇدايبەرگەنگە اباي قۇنانباي ۇلىنىڭ دومبىراسىنىڭ ءدال كوشىرمەسىن سىيعا تارتتى.
كورمە ءبىر اي بويى الماتى قالاسى، زەنكوۆ كوشەسى، 24ا مەكەنجايىنداعى ىقىلاس اتىنداعى حالىق مۋزىكالىق اسپاپتار مۋزەيىندە جالعاسادى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن ديماش قۇدايبەرگەن قىسقى وليمپيادا ويىندارىنىڭ چەمپيونى ميحايل شايدوروۆقا كولىك سىيلاعانىن جازعان ەدىك.
ءانشى سپورتشىعا وليمپيادادا ءوزىنىڭ ورىنداۋىنداعى ءاندى تاڭداعانى ءۇشىن دە العىس ايتتى.
اۆتور
مەيىرمان لەس