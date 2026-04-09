دەم ارقىلى قاتەرلى ىسىكتى انىقتايتىن قۇرىلعى جاسالدى
استانا. قازاقپارات - ادامنىڭ دەمى ارقىلى قاتەرلى ىسىكتى دە انىقتايتىن قۇرىلعى جاسالدى. بۇل تاي عالىمدارىنىڭ جەتىستىگى قازاقستاندا دا قولجەتىمدى بولۋى مۇمكىن. تىڭ تەحنولوگيا قوس ەلدىڭ دەنساۋلىق ساقتاۋ سالاسى ماماندارىنىڭ باسقوسۋىندا تانىستىرىلدى.
كوپ جىلدىق تاجىريبەسى بار دارىگەر چالەرمپون پۋنناتوكتىڭ ايتۋىنشا، جىلدام ءارى قاراپايىم ءادىستى جالپى قولدانىسقا ەنگىزۋ وتە ماڭىزدى. سەبەبى اۋرۋدى اسقىندىرىپ الماۋ كەرەك. ال ونىڭ ونەرتابىسى قاۋىپتى دەرتتى الدىن الا انىقتاپ، ەمدەۋ شارالارىنا ەرتەرەك كىرىسۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
چالەرمپون پۋنناتوك، ونەرتاپقىش:
- ءبىزدىڭ تەحنولوگيانىڭ باستى ارتىقشىلىعى - ونىڭ قاراپايىم ءارى قولجەتىمدى بولۋى. تەكسەرۋ ءۇشىن ادامعا تەك ارنايى پلاستيك قۇرىلعىعا دەم شىعارۋ جەتكىلىكتى. اۋاداعى گاز جينالىپ، ارنايى قۇرىلعى ارقىلى تالدانادى. سونىڭ ناتيجەسىندە نەبارى 20 مينۋت ىشىندە قاتەرلى ىسىكتىڭ بار-جوعىن انىقتاۋعا بولادى.
بۇل قۇرىلعى «breath analyzer» دەپ اتالادى. قازىرگى تاڭدا ءبىز جوبانى ىسكە اسىرۋدىڭ باستاپقى كەزەڭىندەمىز. ەندى وسى يننوۆاتسيانى قازاقستانعا ەنگىزىپ، حالىق يگىلىگىنە ۇسىنۋ ءۇشىن جەرگىلىكتى سەرىكتەستەر ىزدەپ جاتىرمىز.
پياپين نييومرەركس، تايلاند كورولدىگىنىڭ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنداعى توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىسى:
- ەكى ەلدىڭ مەديتسينا سالاسىنداعى ماماندارى العاش رەت جولىعىپ وتىر. بۇل كەزدەسۋگە تايلاندتان ونكولوگيانى ەمدەۋگە ماماندانعان دارىگەرلەر مەن ساراپشىلار كەلدى. سونىمەن قاتار، يننوۆاتسيالىق شەشىمدەردى ۇسىنامىز. قازاقستاننىڭ دا دەنساۋلىق ساقتاۋ ساالسىنداعى جەتىستىكتەرىمەن تانىسىپ، تاجىريبە الماسقىمىز كەلەدى. بۇل كەزدەسۋدىڭ ەكى تاراپقا دا پايدالى بولاتىنىنا سەنىمدىمىن.
